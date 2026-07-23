A Trieste, il 23 luglio 2026, è stato annunciato il successo di IP4FVG-EDIH, l’European Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia, che ha erogato un totale di 1.144 servizi specialistici. Questi interventi, mirati alla trasformazione digitale e verde delle imprese, sono stati strutturati in percorsi personalizzati e hanno generato un valore complessivo di 4,4 milioni di euro. L'iniziativa ha impiegato integralmente i 3,8 milioni di euro di fondi PNRR, assegnati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per il cofinanziamento, dimostrando un'efficace gestione delle risorse europee.

Il progetto ha raggiunto un'ampia platea di 328 beneficiari, tra cui 301 piccole e medie imprese (PMI), 19 grandi imprese e 8 pubbliche amministrazioni. Un focus significativo è stato posto sul settore manifatturiero, al quale sono stati destinati servizi per un valore superiore a 1,9 milioni di euro. A livello territoriale, l'impatto sul Friuli Venezia Giulia è stato particolarmente rilevante: circa il 73% del cofinanziamento, pari a 2,85 milioni di euro, ha sostenuto le imprese regionali, che hanno usufruito di 868 servizi. Questo ha contribuito in modo sostanziale al rafforzamento dell’ecosistema locale dell’innovazione.

Percorsi di Innovazione su Misura e Riconoscimenti

I servizi offerti da IP4FVG-EDIH sono stati concepiti come percorsi di innovazione su misura, progettati per rispondere alle esigenze specifiche di ogni beneficiario.

Questi percorsi hanno incluso diverse fasi cruciali: assessment specialistici per identificare le aree di miglioramento, formazione di alto livello per lo sviluppo di competenze, sperimentazione attraverso il modello "test before invest" per validare le soluzioni prima dell'investimento finale, e consulenza mirata per l'innovazione tecnologica. L'obiettivo primario era innescare processi di trasformazione digitale e verde con impatti concreti e misurabili sia sul sistema produttivo che sul territorio.

L'eccellenza del progetto è stata riconosciuta a livello europeo e nazionale. Durante l'EDIH Summit 2026 a Bruxelles, IP4FVG-EDIH è stato selezionato come best practice nell'ambito dell'ecosistema manifatturiero degli European Digital Innovation Hub.

Ulteriori riconoscimenti sono giunti a Roma, dove il progetto è stato premiato nell'ambito degli Open Innovation Days. La Direzione Generale CONNECT della Commissione europea ha inoltre evidenziato il ruolo di IP4FVG-EDIH come modello di riferimento per l'innovazione digitale.

IP4FVG-EDIH: Un Hub Strategico per l'Innovazione

Coordinato da Area Science Park, IP4FVG-EDIH si conferma un hub strategico per la trasformazione digitale e verde delle imprese, con una particolare attenzione rivolta alle micro, piccole e medie imprese. Sebbene l'iniziativa abbia avuto un impatto significativo sul Friuli Venezia Giulia, ha coinvolto beneficiari anche da altre regioni d'Italia, estendendo la sua portata oltre i confini regionali.

Per garantire la massima trasparenza e permettere un'analisi dettagliata dei risultati, è disponibile una dashboard interattiva pubblicata sul sito di Area Science Park, che offre un approfondimento sui dati del progetto.