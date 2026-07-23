L'assessore alle Attività produttive della Regione Basilicata, Michele Galella, ha dichiarato con fermezza che lo stabilimento Stellantis di Melfi mantiene una posizione di assoluta centralità all'interno delle strategie industriali dell'azienda. Questa affermazione, rilasciata il 23 luglio 2026, evidenzia la cruciale importanza del sito produttivo lucano, non solo per il dinamico tessuto industriale della Basilicata, ma anche per il più ampio contesto economico e occupazionale a livello nazionale. Galella, esponente di Fratelli d'Italia, ha così voluto ribadire il costante impegno delle istituzioni a supporto di un'infrastruttura produttiva che rappresenta un motore economico primario per il territorio.

La centralità di Melfi nelle strategie Stellantis

Galella ha sottolineato con chiarezza come la centralità dello stabilimento di Melfi nelle strategie globali di Stellantis sia un elemento fondamentale per assicurare continuità e stabilità al settore manifatturiero della Basilicata. L'assessore ha specificato che "la conferma del ruolo strategico di Melfi è un segnale estremamente positivo e rassicurante per le migliaia di lavoratori direttamente impiegati e per l'intero indotto economico che ruota attorno alla fabbrica". Ha inoltre assicurato che la Regione Basilicata continuerà a esercitare un monitoraggio attento e costante su tutti gli sviluppi industriali e le dinamiche occupazionali legate allo stabilimento, garantendo un presidio istituzionale proattivo sulle evoluzioni future del sito produttivo.

Salvaguardia dell'occupazione e sviluppo territoriale

Lo stabilimento Stellantis di Melfi si conferma come uno dei più significativi poli industriali della Basilicata, rappresentando un punto di riferimento insostituibile per l'occupazione e per la vitalità economica dell'intera area. L'attenzione prioritaria delle istituzioni regionali, come vigorosamente riaffermato da Galella, è rivolta alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla valorizzazione delle competenze professionali presenti nel territorio. L'assessore ha ulteriormente ribadito il fermo e incondizionato impegno della Regione nel mantenere un dialogo costruttivo e trasparente, sia con la dirigenza di Stellantis sia con le organizzazioni sindacali e le parti sociali, con l'obiettivo primario di garantire la stabilità produttiva e occupazionale dello stabilimento. Questo impegno è visto come essenziale per il mantenimento di un futuro economico prospero e sostenibile per la regione, consolidando il ruolo di Melfi come fulcro industriale.