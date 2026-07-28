A Genova, il 28 luglio 2026, è stato annunciato un nuovo coordinamento internazionale tra i consigli di fabbrica di Leonardo Genova e Airbus Defence. L'iniziativa mira a rafforzare la collaborazione e la condivisione di informazioni tra le strutture sindacali, tutelando i diritti dei lavoratori e sviluppando strategie comuni per le sfide del settore aerospaziale e della difesa.

Il nuovo organismo monitorerà le condizioni di lavoro, favorirà lo scambio di esperienze e coordinerà le azioni sindacali internazionali. L'accordo è frutto di incontri tra i rappresentanti dei consigli di fabbrica di Leonardo Genova e di Airbus Defence, che hanno sottolineato l'importanza di unire le forze in un contesto globale competitivo.

"La creazione di questo coordinamento è un passo importante per la difesa dei diritti dei lavoratori e per la costruzione di una rete sindacale internazionale", hanno dichiarato i portavoce.

Struttura e obiettivi del coordinamento

L'accordo prevede una piattaforma permanente di confronto tra i consigli di fabbrica, con riunioni periodiche e la possibilità di avviare iniziative congiunte. Tra gli obiettivi principali figurano il rafforzamento della contrattazione collettiva, la tutela dell'occupazione e la promozione di condizioni di lavoro sicure e dignitose. Il coordinamento si propone, inoltre, come punto di riferimento per i lavoratori delle due aziende in caso di crisi o riorganizzazioni aziendali.

Il ruolo di Airbus Defence nel settore

Airbus Defence, parte del gruppo Airbus, è una delle principali aziende europee nel settore della difesa e dell'aerospazio. La società è impegnata in numerosi programmi internazionali e collabora con diversi partner industriali, tra cui Leonardo. Airbus Defence sviluppa e produce velivoli militari, sistemi di difesa e soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza. Il suo coinvolgimento nel coordinamento riflette la volontà di rafforzare le relazioni industriali e sindacali a livello europeo, in linea con le strategie di collaborazione già avviate.