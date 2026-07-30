L'inflazione in Spagna ha mostrato un'accelerazione significativa nel mese di luglio, attestandosi al 3,5% su base annua. Questo dato, puntualmente comunicato dall'Istituto nazionale di Statistica (Ine), rappresenta un incremento di tre decimi rispetto al 3,2% registrato nel mese di giugno. L'aumento generalizzato dei prezzi è stato principalmente imputabile al marcato rincaro dei beni energetici, con particolare riferimento all'energia elettrica e ai combustibili, una conseguenza diretta delle crescenti tensioni geopolitiche nel canale di Hormuz, un'area marittima di cruciale importanza strategica per il commercio globale di gas e petrolio.

I Dati Chiave dell'Inflazione Spagnola

Secondo le rilevazioni provvisorie diffuse dall'Ine, l'indice dei prezzi al consumo (IPC) ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile rispetto a giugno. Parallelamente, l'inflazione sottostante, una misura che esclude le componenti più volatili come gli alimenti non elaborati e i prodotti energetici, ha evidenziato anch'essa una crescita, attestandosi al 3%, con un incremento di un decimo rispetto al mese precedente. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo, un parametro essenziale per confrontare l'andamento inflazionistico spagnolo con quello degli altri Paesi dell'Unione Europea, ha segnato un aumento annuo di due decimi, raggiungendo il 3,8%.

Contesto Energetico e Risposte Governative

L'andamento dei prezzi negli ultimi mesi è stato profondamente influenzato dalle persistenti e crescenti tensioni sui mercati energetici internazionali. Queste dinamiche sono state esacerbate dal perdurante conflitto in Iran e dalle significative interruzioni nel traffico marittimo nello stretto di Ormuz, un passaggio vitale attraverso il quale transita circa un terzo del commercio mondiale di gas e petrolio. Di fronte a questo scenario complesso, il governo spagnolo ha prontamente implementato uno scudo anticrisi, la cui formulazione è stata oggetto di revisione nel mese di luglio. Tale misura prevede un ritiro graduale degli aiuti e dei sostegni economici durante il periodo estivo, a condizione che non si verifichino ulteriori e inattesi repulsioni inflazionistiche.

Questa clausola di salvaguardia è stata specificamente introdotta per gestire l'incertezza intrinseca legata all'evoluzione del conflitto e alle conseguenti fluttuazioni imprevedibili dei prezzi dei principali prodotti energetici.

Si precisa che i dati resi noti sono di natura provvisoria e saranno oggetto di conferma ufficiale da parte dell'Istituto nazionale di Statistica nel corso del prossimo mese.