Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, ha ribadito con forza che l’istituto rappresenta una risorsa di grande valore per l'intero Paese. Secondo Lovaglio, il suo valore intrinseco è ben superiore a quanto comunemente percepito e supera significativamente la soglia dei 30 miliardi di euro. Queste importanti considerazioni sono state espresse durante un suo intervento a ‘La Terrazza’, un evento tenutosi a San Casciano dei Bagni, nella provincia di Siena. L'amministratore delegato ha posto l'accento sulla vera essenza della forza della banca, individuandola nella sua estesa e coesa rete di persone.

Ha descritto questa rete come un’infrastruttura fortissima, frutto di una combinazione virtuosa di capacità professionali dei colleghi, profonda affezione all'istituto e un radicato senso di comunità che ne permea l'operato quotidiano.

Le dichiarazioni su operazioni in corso e le strategie future

Riferendosi a recenti operazioni nel settore bancario, tra cui quella che ha coinvolto Intesa Sanpaolo, Lovaglio ha chiarito che specifiche normative impediscono di esprimere pubblicamente giudizi o commenti diretti su tali iniziative. Ha tuttavia assicurato che la banca continuerà in modo indefesso la propria attività ordinaria, impegnandosi a valutare con la massima attenzione tutte le offerte e le diverse opzioni che si presenteranno.

L'obiettivo primario di questa analisi è sempre quello di perseguire il massimo bene per la banca e i suoi stakeholder. L'amministratore delegato ha inoltre sottolineato che il senso di responsabilità e la costante attenzione alle esigenze dei clienti continueranno a essere i pilastri fondamentali che guideranno ogni scelta strategica. Ha concluso affermando che la posizione ufficiale della banca su queste operazioni sarà comunicata a tempo debito, una volta completate le opportune valutazioni interne.

La valorizzazione di Monte dei Paschi: da salvataggio a "gioiello" del settore

Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi si è impegnato attivamente nell'analisi e nella valutazione approfondita di tutte le proposte di acquisizione o collaborazione ricevute.

L'intento è quello di individuare la soluzione più idonea e vantaggiosa, sempre nell'esclusivo interesse degli azionisti. Lovaglio ha ribadito con fermezza il pieno rispetto della cosiddetta passivity rule, una regola cruciale che garantisce la tutela degli azionisti in contesti di operazioni straordinarie. Ha inoltre messo in evidenza come la banca sia oggi universalmente riconosciuta come un autentico gioiello, non solo dagli operatori di mercato ma anche a livello istituzionale. Questo prestigioso status è il coronamento di un notevole e complesso percorso di trasformazione, attuato in soli quattro anni. In questo periodo, Monte dei Paschi è passata da una delicata situazione di salvataggio a una realtà con una capitalizzazione di mercato che ha superato i 30 miliardi di euro, dimostrando una sorprendente capacità di recupero e crescita.

L'amministratore delegato ha ulteriormente evidenziato la solida posizione patrimoniale che il gruppo ha saputo costruire e mantenere. Questa solidità, ha affermato, dovrà essere debitamente considerata e pienamente riconosciuta in qualsiasi operazione futura che possa coinvolgere l'istituto. Lovaglio ha concluso il suo intervento con una riflessione sul valore complessivo della società, sostenendo che esso non è ancora pienamente e correttamente riconosciuto dal mercato. Tuttavia, ha espresso grande ottimismo, indicando che all’interno del gruppo esiste un enorme potenziale e una significativa opportunità per accrescere ulteriormente questo valore, sfruttando le sinergie e le risorse interne.