Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha sollevato con forza il tema dell'aumento dei prezzi dei carburanti in Basilicata, evidenziando l'urgente necessità di sostenere sia i cittadini lucani sia le imprese del territorio. L'intervento di Marrese si inserisce in un quadro di crescente allarme per il caro carburanti che, come sottolineato, sta producendo un impatto significativo sull'economia locale e sulla vita quotidiana delle comunità.

Appello per misure di sostegno in Basilicata

Marrese ha ribadito l'importanza cruciale di implementare misure concrete e mirate per aiutare la popolazione della Basilicata ad affrontare il rincaro dei carburanti.

Il presidente della Provincia di Matera ha chiarito che l'elevato costo del carburante rappresenta un serio ostacolo per la mobilità individuale e collettiva, oltre a gravare pesantemente sulle attività produttive. Le imprese locali, in particolare, si trovano a dover sostenere spese maggiori per il trasporto delle merci e per gli spostamenti legati alle attività lavorative, compromettendo la loro competitività e sostenibilità.

In questo scenario, Marrese ha enfatizzato l'importanza di un intervento coordinato tra le istituzioni locali e quelle nazionali. L'obiettivo è individuare e attuare soluzioni efficaci e tempestive che possano mitigare gli effetti negativi del caro carburanti, garantendo un supporto tangibile a chi vive e opera nella regione.

L'impatto su famiglie e attività produttive lucane

Nel suo accorato intervento, Piero Marrese ha reiterato che "è necessario intervenire per sostenere cittadini e imprese lucane, soprattutto in un momento di difficoltà economica come quello attuale". Il presidente ha richiamato l'attenzione sulla specifica conformazione della Basilicata, una regione dove la mobilità privata è spesso indispensabile. Questa necessità è dettata sia dalle caratteristiche geografiche del territorio sia dalla limitata disponibilità di alternative di trasporto pubblico, rendendo i residenti e le aziende particolarmente vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi del carburante.

Secondo Marrese, l'attuale situazione di caro carburanti rischia di aggravare ulteriormente le condizioni di famiglie e imprese già messe alla prova da altre congiunture economiche sfavorevoli.

L'aumento dei costi incide direttamente sul bilancio familiare e sui margini di profitto delle aziende, creando un circolo vizioso che può frenare lo sviluppo e la ripresa economica.

Il presidente della Provincia di Matera ha quindi sollecitato le istituzioni competenti a valutare attentamente tutte le possibili iniziative di sostegno. Tra le opzioni considerate, Marrese ha menzionato eventuali agevolazioni fiscali o l'introduzione di contributi specifici, misure che potrebbero concretamente alleviare il peso dell'aumento dei prezzi dei carburanti sulla comunità lucana. Marrese ha concluso il suo intervento riaffermando il fermo impegno della Provincia di Matera a farsi portavoce delle esigenze e delle istanze del territorio presso le sedi istituzionali più appropriate, con l'obiettivo di ottenere risposte rapide ed efficaci.