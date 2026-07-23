La Liguria rafforza la sua posizione di leader nell'economia del mare e nella cantieristica internazionale con la consegna della Explora III, la terza unità della flotta Explora Journeys. Realizzata da Fincantieri nello stabilimento di Sestri Ponente, la nave è stata ufficialmente consegnata a Genova il 23 luglio 2026. L'evento, che ha visto la partecipazione del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha sottolineato l'importanza strategica della regione nel panorama marittimo globale.

Marco Bucci ha evidenziato come la Explora III sia un simbolo di una Liguria che "costruisce, innova e compete ai massimi livelli nel mondo".

La consegna di questa nuova unità, ha aggiunto, "ribadisce il ruolo strategico della nostra regione nella blue economy e nella cantieristica internazionale". Questo successo è frutto del "lavoro, competenze e professionalità di migliaia di persone, insieme alla fiducia che MSC e Fincantieri continuano a riporre nella Liguria". Il presidente ha inoltre ribadito che l'economia del mare è un motore primario di sviluppo per la regione, capace di generare occupazione, innovazione e nuove opportunità di crescita. La Regione Liguria sta investendo centinaia di milioni di euro per trasformare il cantiere di Sestri Ponente in uno dei poli cantieristici più avanzati del Mediterraneo.

Innovazione e Sostenibilità: La Explora III e il GNL

La Explora III, nave da crociera di lusso del Gruppo MSC, ha completato con successo le prove in mare nel Mar Ligure, confermando le sue prestazioni tecniche e operative in vista del debutto estivo. Questa unità si distingue per essere la prima della flotta Explora Journeys alimentata a GNL (gas naturale liquefatto), segnando un passo significativo verso tecnologie a basse emissioni e l'obiettivo di emissioni nette zero entro il 2050.

Un momento chiave è stato il rifornimento di GNL, effettuato tramite la bettolina Avenir Aspiration, appositamente noleggiata da Eni. Questa operazione segna il debutto di Eni nel settore del bunkeraggio di gas marittimo in Italia, introducendo un nuovo attore nel mercato del GNL nel Mediterraneo.

Dopo le prove in mare, la nave è rientrata nel cantiere Fincantieri per le ultime rifiniture e il completamento degli interni.

Il Futuro della Cantieristica Ligure e il Viaggio Inaugurale

Con la messa in servizio della Explora III, Explora Journeys avrà tre navi in navigazione quest'estate, raggiungendo la metà del suo piano di espansione che prevede un totale di sei unità. Gli investimenti della Regione Liguria, come sottolineato da Bucci, sono destinati a rafforzare la competitività del territorio e la sua capacità di attrarre nuovi capitali, promuovendo uno sviluppo a lungo termine. "Questa operazione rafforzerà la competitività della nostra regione e la sua capacità di attrarre investimenti generando sviluppo a lungo termine", ha affermato Bucci, ribadendo il ruolo centrale della Liguria nella blue economy e nella cantieristica internazionale.

La stagione inaugurale della Explora III prenderà il via con un viaggio di prova nel Mediterraneo, con partenza da Genova il 24 luglio 2026. La nave arriverà a Barcellona il 1° agosto 2026 per la cerimonia del battesimo, per poi salpare due giorni dopo per il viaggio inaugurale di sette notti verso Lisbona. Successivamente, l'itinerario includerà scali in Norvegia, Islanda e Groenlandia, prima di attraversare l'Atlantico per raggiungere il New England e il Canada.