Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha diffuso i più recenti aggiornamenti sui prezzi medi dei carburanti in Italia, con particolare riferimento alle rilevazioni effettuate nella giornata di giovedì 30 luglio 2026. I dati, che riguardano la modalità self service, indicano che lungo la rete stradale nazionale il costo medio della benzina si è attestato a 1,989 euro al litro. Per quanto concerne il gasolio, il prezzo medio rilevato è stato di 2,066 euro al litro. Queste cifre, frutto di un attento monitoraggio su tutto il territorio, forniscono un'istantanea precisa della situazione attuale per gli automobilisti italiani.

I costi del carburante sulla rete autostradale

Un'analisi specifica è dedicata ai prezzi dei carburanti riscontrati sulla rete autostradale, dove le dinamiche di costo possono differire. Per la modalità self service, il prezzo medio della benzina ha raggiunto i 2,076 euro al litro. Parallelamente, il gasolio è stato rilevato a una media di 2,165 euro al litro. Questi valori evidenziano una differenza significativa rispetto ai prezzi praticati sulla rete stradale ordinaria, un fattore che incide sulle scelte di rifornimento di chi viaggia in autostrada e che merita attenzione da parte dei consumatori.

L'andamento dei prezzi nei giorni precedenti: un confronto

Per offrire una prospettiva temporale sull'evoluzione dei costi, l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit aveva già fornito dati relativi a lunedì 27 luglio 2026.

In quella data, il prezzo medio self service sulla rete stradale nazionale era di 1,982 euro al litro per la benzina e di 2,185 euro al litro per il gasolio. Spostandoci sulla rete autostradale, i prezzi medi self si attestavano a 2,071 euro al litro per la benzina e a 2,255 euro al litro per il gasolio. Il confronto tra queste due rilevazioni, a distanza di pochi giorni, mette in luce lievi ma percepibili variazioni nell'andamento dei costi sia per la benzina che per il gasolio, interessando entrambe le tipologie di rete stradale e offrendo spunti per comprendere le fluttuazioni del mercato.

Il costante e meticoloso monitoraggio dei prezzi dei carburanti, condotto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si conferma uno strumento di fondamentale importanza per la trasparenza del mercato energetico.

Questa attività permette ai consumatori di avere accesso a informazioni chiare, aggiornate e facilmente consultabili, facilitando la comprensione delle dinamiche di costo della benzina e del gasolio su tutto il territorio nazionale. L'iniziativa ministeriale contribuisce a promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini riguardo all'evoluzione dei prezzi, supportando decisioni informate e rafforzando la fiducia nel sistema di rilevazione.