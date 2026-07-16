La Regione Umbria presenta un'eccellente condizione di cassa, con oltre 644 milioni di euro di risorse immediatamente disponibili. Seppur in lieve calo dai 698 milioni del 2024, tale liquidità supera la media dell'ultimo decennio, che oscillava tra i 300 e i 400 milioni di euro. Questi dati sono stati illustrati da Paolo Peluffo, presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell’Umbria, nella relazione per la parifica del rendiconto generale 2025.

Nel 2025, il debito consolidato delle amministrazioni locali umbre ha continuato a diminuire, con un decremento del 2,4 per cento.

A fine anno, lo stock di debito pro capite era di 1.353 euro, un valore inferiore sia alla media nazionale che a quella delle Regioni a Statuto Ordinario. Un fondo cassa capiente offre due vantaggi: evita all'Amministrazione di indebitarsi per esigenze immediate, riducendo costi e debito (sceso dai 542 milioni del 2018, picco massimo, ai 463 milioni del 2025); e consente di anticipare somme in attesa di trasferimenti statali ed europei, spesso tardivi.

Risultato di Amministrazione e Liquidità

Il risultato di amministrazione della Regione Umbria ha mostrato un costante miglioramento, passando da 362,2 milioni di euro nel 2019 a 414 milioni di euro nel 2025. L'ampia liquidità nel fondo cassa è cruciale in presenza di elevati residui attivi, permettendo di gestire le tensioni finanziarie dovute ai ritardi nei trasferimenti di fondi.

Dettagli del Rendiconto 2025

Il rendiconto generale dell’amministrazione regionale per l’esercizio finanziario 2025, predisposto dalla Giunta regionale, comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Alla chiusura dell’esercizio, il risultato di amministrazione superava i 414 milioni di euro. Il disavanzo finanziario, considerando le quote accantonate e vincolate, si attestava a circa 6,2 milioni di euro, mentre il risultato economico dell’esercizio 2025 era di circa 46 milioni di euro.

Questi risultati complessivi confermano il pieno rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli normativi. La gestione finanziaria ha, infatti, mantenuto una cassa robusta, superiore alla media storica, e ha permesso la progressiva riduzione del debito locale.