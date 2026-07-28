Il Comune di Pesaro ha presentato l’assestamento di bilancio 2026, che destina circa 3,5 milioni di euro a investimenti e servizi per la città. Discusso in Consiglio comunale il 28 luglio 2026, rafforza il territorio con nuove risorse per asfalti, manutenzioni, scuole, sport, cultura e turismo. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessore al bilancio Riccardo Pozzi hanno sottolineato: «continuare a mettere risorse negli interventi strategici per la città, rafforzando la programmazione e garantendo le risorse necessarie sia alle nuove opere sia alla manutenzione diffusa del patrimonio pubblico e per i servizi educativi e sociali».

Investimenti per opere e sicurezza stradale

L'assestamento destina 545 mila euro al completamento dei cantieri PNRR. Tra questi, il Palazzo Almerici (+165 mila euro), la scuola Anna Frank di Santa Maria delle Fabbrecce (30 mila euro), il nuovo nido della Torraccia (10 mila euro), l’ex manicomio San Benedetto (120 mila euro) e la scuola Dante Alighieri di Soria (100 mila euro).

Per la sicurezza stradale, prevista la progettazione della rotatoria di Case Badioli (costo stimato 600 mila euro) e la definitiva realizzazione della rotatoria sperimentale di Borgo Santa Maria lungo strada Lancisi (con 150 mila euro). Stanziati fondi anche per la manutenzione di fabbricati comunali (80 mila euro), scuole (82 mila euro), impianti sportivi (193 mila euro) e il settore cultura e turismo (50 mila euro).

Riqualificazione, manutenzione diffusa e coperture finanziarie

La scuola Lubich riceverà 500 mila euro per la riqualificazione degli spazi. Per le manutenzioni diffuse (180 mila euro) in città, fondi per fossi, fognature bianche, parchi e un nuovo mezzo per il centro operativo. Particolare attenzione è data alla recinzione dell’area di via Cimarosa nel Parco Miralfiore.

L’assestamento sostiene l’aumento dei costi energetici (circa 350 mila euro) e rinnova i contratti dei dipendenti pubblici per il 2026 (650 mila euro, che saliranno a 1,1 milioni l’anno dal 2027). Previsti anche 110 mila euro per Casa Aura, 110 mila per i padiglioni C e D del cimitero centrale e 60 mila per la riqualificazione della Calata Duilio. Il sindaco Biancani ha infine dichiarato: «Abbiamo già blindato nel 2027 circa 1,6 milioni di euro per il piano asfalti, che ci consentiranno di partire con anticipo con il calendario di interventi».