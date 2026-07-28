La Regione Campania ha annunciato il 28 luglio 2026 la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, stanziando oltre 4,7 milioni di euro per sostenere iniziative e progetti di rilevanza locale e regionale. L'intervento è rivolto a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e si inserisce nell'Accordo di Programma 2025-2027 siglato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 4.772.609 euro, destinati a progetti realizzati in partenariato.

Sono previste due tipologie di intervento: progetti a valenza comunale e/o sovracomunale, con un costo compreso tra 25.000 e 49.999 euro, che richiedono un capofila e almeno un partner; e progetti a valenza interprovinciale e/o regionale, con un costo compreso tra 50.000 e 170.000 euro, che prevedono un capofila e almeno due partner. Per entrambe le linee, il contributo pubblico potrà coprire fino all’80% del costo totale, con un cofinanziamento minimo del 20% a carico dei proponenti. Una riserva di 1.400.000 euro è specificamente dedicata ai progetti a valenza comunale e sovracomunale.

Obiettivi e ambiti di intervento

Le proposte progettuali dovranno avere una durata compresa tra 12 e 18 mesi e mirare a rispondere ad almeno una delle dieci aree di intervento individuate dall’avviso, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

L’assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Andrea Morniroli, ha evidenziato che il contributo è finalizzato a sostenere progetti di rilevanza locale, capaci di affrontare in modo concreto i bisogni reali dei territori campani, generando impatti tangibili e duraturi sulle comunità. Tra le priorità indicate figurano il contrasto alla povertà, l’inclusione sociale delle persone con disabilità, la lotta alle disuguaglianze, la tutela dell’ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici.

L’assessore Morniroli ha inoltre sottolineato l’importanza di costruire partenariati strategici, sia su piccola che su larga scala, che sappiano mettere in rete le migliori energie del terzo settore campano e le istituzioni locali.

Una novità significativa di questa edizione è l’introduzione di una linea di progetto specifica per i piccoli enti. Questi enti, pur essendo spesso profondamente radicati sul territorio e svolgendo un lavoro eccellente, possono non avere la struttura necessaria per gestire progetti legati a grandi finanziamenti, e l'iniziativa mira a sostenerli.

Contesto normativo e risorse

L’avviso pubblico si inserisce nel più ampio quadro delle azioni sostenute dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), in particolare nell’ambito del Programma Regionale Campania FSE+ 2021‑2027. L’obiettivo principale è il sostegno a progetti di rilevanza sociale, in piena coerenza con l’atto di indirizzo adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M.

n. 141 del 2 agosto 2022) e successivamente integrato dalla Delibera della Giunta Regionale n. 551/2022. L’obiettivo generale è rafforzare la capacità delle organizzazioni del terzo settore di rispondere efficacemente alle fragilità sociali e di contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile delle comunità locali. Le proposte progettuali dovranno essere presentate da partenariati composti da enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in linea con le priorità definite dall’avviso e dal programma regionale.