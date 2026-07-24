Fondazione Piemonte Innova e Confindustria Piemonte hanno annunciato il rinnovo e un significativo ampliamento del loro protocollo d’intesa, un’alleanza strategica volta a potenziare la trasformazione digitale delle imprese sul territorio. L'accordo, esteso fino al 31 dicembre 2030, si pone come pilastro fondamentale per sostenere la digitalizzazione e la competitività delle imprese piemontesi, con un focus particolare sulle piccole e medie realtà.

Al centro di questa rinnovata collaborazione vi sono temi cruciali quali l’innovazione digitale, il trasferimento tecnologico avanzato, l’intelligenza artificiale e la cybersecurity.

L'obiettivo primario è accompagnare attivamente le aziende nei complessi processi di innovazione, rafforzandone la competitività e la resilienza in un mercato in continua evoluzione.

Il Digital Innovation Hub per lo sviluppo delle competenze

Un ruolo di primo piano in questa strategia sarà ricoperto dal Digital Innovation Hub Piemonte e Valle d’Aosta. Questa entità sarà incaricata di coordinare una serie di attività essenziali, tra cui l’assessment digitale delle imprese, programmi di formazione mirata, e percorsi di upskilling e reskilling delle competenze. L'obiettivo è ampliare significativamente i servizi a disposizione delle aziende, fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro.

Il protocollo d’intesa prevede inoltre una stretta collaborazione per facilitare l’accesso delle imprese a importanti bandi regionali, nazionali ed europei. Questi finanziamenti sono dedicati a settori chiave come l’innovazione, l’intelligenza artificiale (IA), il quantum computing, lo sviluppo di infrastrutture digitali e l’attrazione di nuovi investimenti.

Nuovi ambiti: manifattura, salute e conformità normativa

Tra le novità più rilevanti introdotte dal protocollo figurano specifiche iniziative a supporto delle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella manifattura, un settore strategico per l'economia piemontese. Verrà inoltre potenziato il rafforzamento della cybersecurity, elemento indispensabile per la protezione dei dati e delle infrastrutture aziendali.

Un altro aspetto innovativo è l’accompagnamento delle imprese verso la conformità normativa, in particolare rispetto alle direttive NIS2 e Cyber Resilience Act, anche attraverso lo sviluppo di progetti di filiera. Sarà dedicata un'attenzione particolare all’innovazione nei settori della salute e della sanità, affiancata da iniziative su sostenibilità, sviluppo delle competenze, smart communities e la partecipazione attiva alla rete Enterprise Europe Network.

Dichiarazioni e prospettive future

Andrea Amalberto, presidente di Confindustria Piemonte, ha evidenziato come “la collaborazione rappresenti uno strumento strategico per sostenere lo sviluppo tecnologico delle imprese piemontesi”, sottolineando l'importanza di questa sinergia per il progresso del territorio.

Elena Baralis, presidente di Fondazione Piemonte Innova, ha ribadito che “fare sistema è fondamentale per affrontare le sfide poste da intelligenza artificiale e sicurezza informatica e rafforzare la competitività del sistema produttivo regionale”, evidenziando la necessità di un approccio congiunto per superare gli ostacoli e cogliere le opportunità del futuro digitale.