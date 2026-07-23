Stellantis ha annunciato un significativo rafforzamento del proprio management, con la nomina di Tianshu Xin come responsabile per la regione Cina e Asia-Pacifico, con effetto dal 3 agosto 2026. Xin riporterà direttamente al CEO Antonio Filosa ed entrerà a far parte dello Stellantis Leadership Team. Contestualmente, Grégoire Olivier è stato nominato consulente strategico e riferirà a Xin.

Tianshu Xin porta con sé trent’anni di esperienza maturata in diversi settori industriali, con competenze approfondite in gestione delle operazioni, strategia, sviluppo del business, fusioni e acquisizioni, vendite e marketing.

Nel febbraio 2025, Stellantis lo ha nominato Chief Operating Officer di Stellantis China e Head of the Stellantis‑Leapmotor Alliance. Xin continuerà inoltre a ricoprire il ruolo di CEO di Leapmotor International, incarico che ha assunto a novembre 2023.

Pablo Di Si: nuovo Chief Performance Officer

Pablo Di Si è stato nominato Chief Performance Officer di Stellantis, con effetto dal 3 agosto 2026. In questo nuovo ruolo di leadership, Di Si riporterà direttamente al CEO Antonio Filosa e guiderà l’esecuzione del Value Creation Program dell’azienda, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi strategici. Di Si vanta una vasta esperienza internazionale ai vertici dell’industria automobilistica e ha ricoperto il ruolo di President e CEO di Volkswagen Group North America.

Obiettivi strategici e creazione di valore

Le nomine di Tianshu Xin e Pablo Di Si sono finalizzate a rafforzare la leadership di Stellantis nella regione Cina e Asia-Pacifico e a migliorare i risultati operativi, accelerando l’esecuzione del Value Creation Program. Il CEO Antonio Filosa ha dichiarato: “Tianshu Xin e Pablo Di Si apportano una profonda esperienza di leadership a livello globale, una solida disciplina operativa e una comprovata capacità di costruire organizzazioni ad alte prestazioni in mercati altamente competitivi. Le loro nomine rafforzano la nostra leadership mentre proseguiamo nel miglioramento dell’esecuzione, acceleriamo la creazione di valore e continuiamo a mettere Stellantis nelle giuste condizioni per il successo nel lungo termine.”