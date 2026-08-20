Matteo Salvini, leader della Lega, ha espresso la posizione del suo partito riguardo al futuro riassetto del sistema bancario italiano, sottolineando l'importanza di rispettare la storia, l'autonomia e il personale delle istituzioni creditizie nazionali. Ha evidenziato come queste banche siano tra le più antiche al mondo, simboli dell'operosità di città con secolari tradizioni. La dichiarazione, diffusa in una nota il 20 agosto 2026, conferma l'attenzione della Lega alle proposte per il settore.

Un punto focale delle affermazioni di Salvini riguarda il Monte dei Paschi di Siena.

Il leader della Lega ha ricordato la partecipazione "con entusiasmo" del suo partito al salvataggio dell'istituto, definendolo "uno dei primi atti del nuovo governo". Questa operazione, ha spiegato, ha permesso di riscattare un "nome glorioso" che era divenuto simbolo del malgoverno della sinistra in Toscana. La Lega si è detta "fiera" di aver contribuito a riportare il Monte dei Paschi al centro della scena economica italiana, celebrandone il rilancio.

Il rilancio di Monte dei Paschi

La nota del leader della Lega ha evidenziato il salvataggio del Monte dei Paschi come uno dei primi e più significativi interventi del nuovo esecutivo. L'operazione è stata cruciale per il recupero economico e simbolico di un'istituzione con lunga storia.

Il contributo della Lega è stato determinante per il ritorno dell'istituto senese a una posizione di rilievo, trasformando un simbolo di difficoltà in un esempio di successo.

Proposta di contributo dalle banche per salute e sicurezza

Nel più ampio contesto del dibattito sul sistema bancario, Salvini ha avanzato una proposta concreta: richiedere un contributo triennale alle dieci principali banche italiane. L'iniziativa si ispira al modello spagnolo, dove un prelievo sugli utili bancari ha generato circa 5 miliardi di euro. L'obiettivo è destinare i fondi raccolti, stimati in "una decina di miliardi di euro", a settori fondamentali come la salute e la sicurezza. Salvini ha enfatizzato la determinazione della Lega su questa proposta, affermando categoricamente che il partito "non torna indietro". L'intento è garantire investimenti significativi per i cittadini.