Dai migranti dell’Aquarius alle polemiche sulla sede del Parlamento Europeo a Strasburgo fino all’appoggio italiano ai gilet gialli, sembra che Italia e Francia stiano dando inizio ad una battaglia degna del ventunesimo secolo, combattuta a colpi di twitter ed infiammata da false verità.

Le pensanti accuse portate avanti in questi giorni dal vicepremier pentastellato e dal collega Di Battista, testerebbero l’influenza economica e non solo della Francia sui territori dell’Africa Centrale sulla base del Franco Cfa.

La polemica intorno al Franco coloniale

Il Cfa è l’attuale erede del Franco delle colonie francesi, nonché la moneta utilizzata nei territori francesi ai tempi dell’imperialismo.

Ad oggi l’acronimo però sta a significare “Comunità finanziaria africana” per indicare i 14 Paesi, per lo più ex-colonie africane, che hanno mantenuto questa moneta. Questi paesi corrisponderebbero per lo più all’Africa Centro-Occidentale: dalla Guinea al Congo passando per il Camerun e la Costa d’Avorio, risalendo fino al Niger.

Oggi il Franco Cfa è legato alla moneta unica europea, con un cambio pari a 0,0015 euro. Se da un lato però tale aggancio garantisce stabilità e credibilità monetaria, i paesi che lo adottano, essendo soggetti alle fluttuazioni dell’economia europea, potrebbero incorrere in ostacoli, soprattutto nell’esportazione estera.

Da questo quadro assolutamente chiaro e trasparente agli occhi del mondo, gli esponenti del M5S ne hanno dedotto le loro singolari conclusioni, affermando: “Abbiamo acceso un faro sulla verità, l’Europa [VIDEO] deve avere il coraggio di affrontare il tema della decolonizzazione dell’Africa, che è la causa del mancato sviluppo degli Stati africani e il contributo alla partenza di uomini che muoiono nel Mediterraneo”.

Una chiara deduzione quella del vicepremier Di Maio, che quindi colpevolizza i francesi delle numerose ondate migratorie di questi anni.

Ma come per ogni deduzione è bene verificarne le fonti prima di assodarla per certa. Se davvero ciò che dice Di Maio è attendibile ci dovremmo aspettare che i migranti, che da anni ormai l’Italia e qualche altro paese d’Europa si sono impegnati ad accogliere, provengano in larga parte dai quei 14 paesi sopra citati.

In realtà i fatti dimostrano che la gran parte dei migranti, che con fatica a volte raggiungono, o a volte no, il mediterraneo provengono per lo più dalla Tunisia o dall’Eritrea e solo piccolissime percentuali dai territori dell’Africa centro-occidentale.

Per quanto quindi reale l’influenza francese in Africa, accusarla di essere la promotrice e la causa prima dei movimenti migratori risulta essere un’esagerazione o, per dirla con le parole del commissario europeo Moscovici [VIDEO] una “Dichiarazione dal contenuto vuoto ed irresponsabile”.

Questa volta la Francia non ha potuto ignorare le accuse diffamatorie, definite per altro immotivate e così, in mattinata l’ambasciatrice italiana (Teresa Castaldo) è stata richiamata nella fredda Parigi dal capo del gabinetto della ministra agli Affari europei Nathalie Loiseau, che ha giudicato la situazione “inaccettabile” richiamando per altro gli storici accordi e collaborazioni tra le due vicine europee.

“Le relazioni peggiori dall’ultimo dopoguerra”, le hanno definite i principali giornali nazionali francesi, mentre quelli italiani etichettano quest’ultimo avvenimento come “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

Traboccate o traboccato l’asse Roma-Parigi sembra rappresentare un ostacolo non indifferente soprattutto in vista delle imminenti elezioni europee.