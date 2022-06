Il Regno Unito si prepara agli sfarzosi festeggiamenti in programma dal 2 al 5 giugno per i 70 anni di regno della sovrana Elisabetta II, il cosiddetto Giubileo di Platino. La regina figlia di Giorgio V è la prima a raggiungere questo importante traguardo, divenuta già la sovrana più longeva attualmente vivente, nonché la terza della storia.

Cos'è il Giubileo di Platino: la Royal Family riunita per celebrare Elisabetta

Saranno tre giorni di pura devozione quelli dal 2 al 5 giugno. Sarà festa nazionale e sono previste celebrazioni private, locali o nazionali con parate militari, sfilate, spettacoli e musica.

La regina Elisabetta II, 96 anni compiuti da poco meno di un mese, è la prima sovrana a raggiungere il traguardo dei 70 anni di regno nella storia del Regno Unito ed è vicina dal diventare il monarca più longevo di tutti i tempi raggiungendo Luigi XIV di Francia con 72 anni sul trono.

Elisabetta diviene regina nel febbraio 1952 dopo la morte prematura del padre, Giorgio V, quando lei ha 25 anni. L'incoronazione ufficiale avvenne però il 2 giugno dell'anno successivo, in segno di profondo rispetto per il lutto del padre. Alle celebrazioni parteciperà ovviamente l'intera famiglia reale britannica, non tutti però presenzieranno nel balcone di Buckingam Palace davanti alle migliaia di persone accorse per l'occasione.

Non ci saranno il Principe Harry e la moglie Meghan, e il Principe Andrea: entrambi esclusi o quasi dalla vicende reali per questioni legate a decisioni personali o giudiziarie, che a quanto pare hanno ricevuto l'invito della sovrana, ma non presenzieranno ne sfileranno con il resto della famiglia.

Gli eventi dal 2 al 5 giugno: il Regno Unito si prepara alla festa

Ampio programma ricco di eventi per il weekend. Spettacoli e celebrazioni per ricordare al mondo quanto importante sia la figura della regina Elisabetta II per il popolo inglese. Secondo quanto scritto dalle già citate fonti, si aprirà il tutto questo giovedì 2 con la parata di Trooping the Colour a Buckingham Palace, con musica e le Red Arrows, la pattuglia acrobatica della Raf.

Venerdì 3 sarà poi prevista una liturgia di ringraziamento nella cattedrale di St.Paul, per ricordare anche il ruolo della regina di capo della Chiesa anglicana. Sabato 4 giugno ci sarà il Platinum Party a Buckingam Palace in cui saranno presenti in sfilata artisti di strada, attori, musicisti, acrobati e il tutto sarà concluso con un concerto in onore della sovrana con la presenza di importanti personalità della musica britannica, da Elton John ai Duran Duran, presente anche Andrea Bocelli.

I festeggiamenti termineranno domenica 5 affidato con il Big Jubilee Lunch, ossia ampi banchetti nei giardini pubblici e festival in tutto il Paese. Lo stesso giorno il parco del castello di Windsor sarà teatro del più grande picnic "al mondo" e verranno aperte ai visitatori altre residenze reali, da Sandringham a Balmoral (Scozia). Alla fine sarà il turno della tradizionale campana di chiusura dei pub inglesi sarà protratta dalle 23 all'1 di notte.