Il Ministero degli Esteri ha ricevuto informazioni su un avvicinamento di unità militari israeliane alle imbarcazioni della Flottilla, salpate nei giorni scorsi per Gaza. La notizia è stata comunicata dalla Farnesina il 29 aprile 2026.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha subito attivato l’Unità di Crisi, l’ambasciata d’Italia a Tel Aviv e quella ad Atene. L'obiettivo: assumere informazioni dalle autorità israeliane e greche per definire i contorni dell’operazione e consentire al Governo italiano di attuare le azioni necessarie a tutelare i cittadini italiani imbarcati.

La Farnesina, in una nota ufficiale, ha dichiarato: "Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto immediatamente all’Unità di Crisi, all’ambasciata d’Italia a Tel Aviv e all’ambasciata d’Italia ad Atene di assumere informazioni con le autorità israeliane e greche per definire i contorni dell’operazione in corso e permettere al Governo italiano di mettere in atto le azioni necessarie a tutelare i cittadini italiani imbarcati".

L'operazione militare e l'azione diplomatica italiana

L'operazione militare riguarda l'intercettazione della Flottilla da parte di unità israeliane dirette a Gaza. Le autorità italiane hanno attivato i canali diplomatici con Israele e Grecia per ottenere chiarimenti e garantire la sicurezza dei connazionali.

Il coinvolgimento dell’Unità di Crisi e delle ambasciate evidenzia l'attenzione del Governo.

Contesto delle intercettazioni navali verso Gaza

Le forze israeliane hanno iniziato a intercettare navi di aiuti per Gaza, spesso a distanza significativa dalle coste. Questa operazione militare si inserisce in un quadro di controllo dei movimenti navali nell’area, con attenzione alle imbarcazioni dirette a Gaza. Le autorità israeliane mantengono un monitoraggio costante sulle navi in avvicinamento, intervenendo anche lontano dalle acque territoriali.

La situazione rimane sotto stretto monitoraggio da parte delle autorità italiane e internazionali. Le verifiche su condizioni e sicurezza dei cittadini italiani a bordo della Flottilla proseguono, in attesa di sviluppi.