La Commissione europea ha annunciato l'erogazione di ulteriori 5,85 miliardi di euro, destinati ai Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) di Germania e Slovacchia. Questo versamento porta il totale dei fondi del Recovery erogati a superare la soglia simbolica dei 400 miliardi di euro nell'ambito del programma NextGeneration EU, segnando un traguardo significativo per l'Unione Europea nel suo percorso di ripresa e rafforzamento.

Il traguardo dei 400 miliardi e l'impegno europeo

Il superamento dei 400 miliardi di euro in pagamenti evidenzia il progresso nell'attuazione del NextGeneration EU e la determinazione dell'Unione.

Questi fondi sono vitali per l'implementazione di riforme e investimenti strategici previsti dai Pnrr nazionali, essenziali per stimolare la crescita economica e migliorare la competitività a lungo termine degli Stati membri.

La visione della Presidente von der Leyen

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha commentato il risultato: “Raggiungere i 400 miliardi di euro di erogazioni di NextGeneration EU è più di una tappa: è la prova della determinazione dell’Europa a trasformare una crisi in un’opportunità. Stiamo costruendo un’Unione più verde, più competitiva e più equa per tutti”. Von der Leyen ha inoltre ricordato che l'Unione sta "entrando nella fase finale di questo programma storico", sottolineando l'importanza di mantenere lo slancio per una trasformazione strutturale e sostenibile dell'Europa.

Struttura e scadenze del Dispositivo per la ripresa e la resilienza

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), pilastro centrale del NextGeneration EU, istituito nel 2021 con una dotazione di 723,8 miliardi di euro, mira a rafforzare la ripresa economica dell'UE dalla pandemia di COVID-19 e a potenziare la resilienza a lungo termine degli Stati membri, promuovendo crescita e competitività. L'accesso ai finanziamenti dell'RRF è condizionato all'attuazione di riforme e investimenti concordati nei rispettivi Piani per la ripresa e la resilienza.

Le scadenze per il programma sono definite con precisione. La data finale per il raggiungimento di tutti i traguardi e obiettivi è il 31 agosto 2026, come previsto dal regolamento RRF.

Le richieste di pagamento finali dovranno essere presentate dagli Stati membri entro settembre 2026, e tutti i pagamenti da parte della Commissione dovranno essere completatientro il 31 dicembre 2026.

Linee guida per la fase conclusiva e la supervisione post-2026

Per la gestione della fase finale, la Commissione europea ha pubblicato orientamenti specifici sulla chiusura del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Questi forniscono indicazioni tecniche agli Stati membri sulla gestione operativa delle richieste di pagamento finale, inclusa la gestione di casi in cui traguardi e obiettivi non siano stati adeguatamente soddisfatti o in cui possano verificarsi revoche di fondi. Tali direttive sono cruciali per garantire una transizione conforme e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Gli orientamenti coprono anche gli obblighi successivi al 2026, tra cui rendicontazione, monitoraggio, controllo, audit e conservazione dei dati, fondamentali per assicurare la continua tutela degli interessi finanziari dell’UE e mantenere una solida supervisione, garantendo responsabilità e conformità alle norme finanziarie dell'UE anche dopo la fase di finanziamento dell'RRF nel 2026.