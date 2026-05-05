Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito "cinico" l'attacco delle forze russe avvenuto nei giorni immediatamente precedenti una tregua annunciata da Mosca come "di propaganda". Questa posizione èstata espressa in riferimento alle operazioni militari russe che si sono verificate poco prima dell'inizio di una sospensione delle ostilità, presentata da Mosca come un gesto di distensione. Zelensky ha evidenziato la palese contraddizione tra tali annunci e le azioni sul campo.

Le accuse di Zelensky: cinismo e propaganda

Nel suo intervento, Zelensky ha sottolineato con fermezza come sia "cinico attaccarci nei giorni che precedono una tregua di propaganda".

Ha evidenziato la netta discrepanza tra l'annuncio di una pausa nei combattimenti e le offensive condotte dalle forze russe. Il presidente ha ribadito la necessità per la comunità internazionale di mantenere alta l'attenzione sulle dinamiche del conflitto, esortando a non lasciarsi influenzare da dichiarazioni ufficiali che non trovano riscontro nei fatti concreti, ma valutando le azioni.

Contesto della tregua: tra annunci e realtà

La tregua in questione era stata annunciata dalle autorità russe come una sospensione temporanea delle operazioni militari. Sebbene fosse presentata come un'iniziativa umanitaria o di distensione, le azioni offensive che l'hanno preceduta hanno generato forti critiche dall'Ucraina.

Zelensky ha messo in luce la profonda discrepanza tra la narrazione ufficiale russa e la realtà sul campo, affermando che tali iniziative sono spesso utilizzate come meri strumenti di propaganda per influenzare l'opinione pubblica globale.

Il presidente ucraino ha infine invitato la comunità internazionale a valutare con estrema cautela le dichiarazioni provenienti dalla Russia. Ha esortato a un giudizio critico sugli annunci di sospensioni delle ostilità o iniziative umanitarie, per prevenire strumentalizzazioni politiche.