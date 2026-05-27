La Norvegia ha deciso di aderire alla «deterrenza nucleare avanzata» proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. L'annuncio è stato dato dal presidente francese Emmanuel Macron durante un incontro a Parigi con il premier norvegese Jonas Gahr Store, tenutosi al palazzo dell'Eliseo. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza europea attraverso una più stretta collaborazione tra i Paesi del continente in materia di difesa nucleare.

Nel corso dell'incontro, il premier norvegese Jonas Gahr Store ha sottolineato che «la Francia sta ora aprendo un dialogo con i suoi stretti alleati su come le sue armi nucleari possano contribuire alla sicurezza europea e alla deterrenza contro le minacce militari».

Store ha inoltre confermato la volontà di Oslo di essere associata a «partner come la Polonia, il Regno Unito, la Germania e i Paesi nordici» nell'ambito di questa cruciale iniziativa. L'adesione della Norvegia rappresenta un passo significativo verso una maggiore cooperazione strategica tra gli Stati europei nel campo della difesa collettiva.

L'iniziativa francese per la deterrenza nucleare

La proposta francese si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle questioni di sicurezza in Europa, con particolare riferimento alle minacce militari e alla necessità di rafforzare le capacità di deterrenza del continente. L'iniziativa prevede un dialogo approfondito tra la Francia e i suoi alleati europei su come le capacità nucleari francesi possano essere integrate nelle strategie di difesa collettiva.

La Norvegia, attraverso la voce del suo premier, ha dichiarato che questa scelta è motivata dalla situazione della politica di sicurezza in Europa e dalla volontà di rafforzare la cooperazione con altri Paesi europei che condividono le stesse preoccupazioni in un quadro geopolitico mutato.

La posizione della Norvegia nel contesto europeo

La Norvegia si unisce così ad altri Paesi europei che hanno manifestato interesse o partecipazione all'iniziativa, tra cui la Polonia, il Regno Unito, la Germania e i Paesi nordici. L'obiettivo dichiarato è quello di creare una rete di sicurezza più solida, sfruttando le risorse e le competenze di ciascun membro per una difesa comune. Il governo norvegese ha sottolineato che la decisione di aderire alla deterrenza nucleare avanzata francese è stata presa tenendo conto dell'attuale situazione della sicurezza in Europa, caratterizzata da nuove sfide e dalla necessità di una risposta coordinata tra gli alleati per garantire la stabilità regionale.