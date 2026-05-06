Il comandante delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, conosciute come Pasdaran, ha rilasciato una dichiarazione significativa, affermando che il transito sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz potrà essere garantito solamente con la completa cessazione delle minacce che gravano sulla regione. Questo annuncio, diffuso il 6 maggio 2026, pone l'attenzione su uno dei passaggi marittimi più strategicamente vitali del mondo, un corridoio indispensabile per il flusso globale di petrolio e altre merci essenziali.

La posizione espressa dal comandante dei Pasdaran è stata categorica: "Quando le minacce finiranno, il transito sicuro nello Stretto di Hormuz sarà garantito".

Questa affermazione si colloca in un quadro di persistenti tensioni internazionali che hanno ripetutamente coinvolto lo Stretto, un'arteria riconosciuta come nevralgica e insostituibile per la stabilità dell'economia globale e per la sicurezza energetica di numerosi Paesi dipendenti dalle sue rotte.

Lo Stretto di Hormuz: crocevia energetico e commerciale

Lo Stretto di Hormuz si configura come uno dei principali snodi mondiali per il trasporto di petrolio. La sua posizione geografica, incastonata tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, lo rende un imbuto naturale attraverso il quale transitano ogni giorno decine di navi cisterna. Queste imbarcazioni sono incaricate di convogliare ingenti volumi di combustibili fossili verso i mercati internazionali, alimentando le economie di tutto il pianeta.

La sicurezza di questa rotta marittima è pertanto considerata di importanza cruciale sia dagli operatori economici globali, che vedono in essa la garanzia della continuità delle forniture, sia dagli Stati che basano una parte significativa della loro prosperità e del loro fabbisogno energetico sulle risorse che transitano da quest'area strategica.

Le condizioni iraniane per la navigazione sicura

Il comandante dei Pasdaran ha ribadito con fermezza che la presenza di minacce nella regione costituisce il principale e insuperabile ostacolo alla piena garanzia di un passaggio sicuro per tutte le navi che intendono attraversare lo Stretto. Ha inoltre chiarito che l'Iran è pienamente disposto a svolgere un ruolo attivo e costruttivo nella protezione della navigazione commerciale internazionale, a condizione che vengano meno le attuali e pervasive condizioni di rischio.

Questa posizione ufficiale riflette non solo la volontà di mantenere aperto un dialogo costruttivo sulla sicurezza marittima, ma evidenzia anche, con decisione, la necessità imprescindibile di un contesto regionale che sia completamente privo di tensioni, pericoli e fattori destabilizzanti per il commercio e la pace.