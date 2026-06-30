La Danimarca ha raggiunto un traguardo storico, affermandosi come il primo Paese dell'Unione europea a completare integralmente il proprio Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La Commissione europea ha infatti espresso una valutazione positiva in merito alla quinta e ultima richiesta di pagamento presentata dal Paese scandinavo. Tale erogazione ammonta a 359 milioni di euro in sovvenzioni, rientrando nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), lo strumento finanziario cardine del programma NextGenerationEU.

Con l'approvazione di questa tranche finale, la Danimarca ha portato a termine con successo tutti gli impegni stabiliti dal suo piano, per un valore complessivo di 1,63 miliardi di euro.

Questo risultato è stato conseguito in anticipo rispetto alla scadenza originariamente fissata per la fine di agosto. La Commissione europea ha ufficialmente confermato che il Paese ha realizzato in modo pienamente soddisfacente i restanti quattro traguardi e dodici obiettivi previsti dalla decisione di esecuzione del Consiglio.

Il completamento del Pnrr danese: dettagli e impatto

Il percorso della Danimarca verso la piena attuazione del suo Pnrr si è concluso con la valutazione positiva della Commissione europea, che ha riconosciuto il raggiungimento di ogni singolo obiettivo e traguardo richiesto. La quinta e ultima richiesta di pagamento, pari ai già menzionati 359 milioni di euro, segna la conclusione definitiva delle erogazioni previste dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza destinate alla Danimarca.

Il valore totale delle sovvenzioni ricevute dal Paese nell'ambito del Pnrr si attesta, come detto, a 1,63 miliardi di euro.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza si configura come il cuore pulsante del programma NextGenerationEU, ideato per supportare gli Stati membri dell'Unione europea nella realizzazione di riforme strutturali e investimenti mirati. L'obiettivo primario è favorire una robusta ripresa economica e rafforzare la resilienza dei sistemi nazionali a seguito della crisi pandemica. La Danimarca, completando tutte le riforme e gli investimenti previsti dal proprio piano con notevole anticipo rispetto ai tempi stabiliti, si distingue come il primo Stato membro a conseguire questo significativo risultato.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza nel contesto europeo

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) è uno strumento finanziario di natura temporanea, istituito dall'Unione europea con l'intento di sostenere concretamente la ripresa economica degli Stati membri dopo l'impatto della pandemia di Covid-19. Il RRF mette a disposizione un ammontare complessivo di 723,8 miliardi di euro, distribuiti tra 385,8 miliardi in prestiti e 338 miliardi in sovvenzioni, con erogazioni previste nel periodo tra il 2021 e il 2026. Gli Stati membri sono chiamati a presentare i propri piani nazionali, i quali vengono sottoposti a una rigorosa valutazione e successiva approvazione da parte della Commissione europea e del Consiglio dell'UE.

È fondamentale sottolineare che i pagamenti sono strettamente subordinati al raggiungimento effettivo dei traguardi e obiettivi concordati.

Con il completamento anticipato del proprio piano, la Danimarca si propone come un modello di riferimento nell'attuazione delle misure previste dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Questo successo dimostra inequivocabilmente la possibilità di non solo rispettare, ma anche di superare le scadenze fissate a livello europeo, fornendo un esempio virtuoso per gli altri Stati membri.