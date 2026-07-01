Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è giunto oggi a Dublino per partecipare alla cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell’Unione Europea. L’evento, che si tiene presso il Castello di Dublino, segna l’inizio del semestre in cui l’Irlanda guiderà il Consiglio dell’UE, ospitando numerosi incontri e vertici europei. La presenza di Zelensky è un chiaro segnale del sostegno irlandese all’Ucraina e al suo percorso di adesione all’Unione.

Nel corso della giornata, il presidente ucraino avrà incontri istituzionali di alto livello. È previsto un colloquio con il primo ministro irlandese, Michael Martin, e con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.

Il premier Martin ha anticipato che le discussioni si concentreranno su come «aumentare la pressione sulla Russia» e «garantire che l’UE svolga appieno il proprio ruolo nel promuovere una pace giusta e duratura per il popolo ucraino», oltre a far progredire i negoziati sull’adesione futura dell’Ucraina. A simboleggiare questo legame, la bandiera ucraina sventolerà sul Castello di Dublino.

Martin ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione con Costa per attuare un programma politico ambizioso, mirato a potenziare la competitività europea, semplificare le procedure per le imprese e assicurare posti di lavoro di qualità ai cittadini. Ha sottolineato che per raggiungere gli obiettivi prefissati nei prossimi anni sarà necessario un bilancio adeguato, tema che sarà oggetto di confronto con il presidente Costa per un accordo entro la fine dell’anno.

Programma e priorità della presidenza irlandese

L’apertura della presidenza irlandese dell’UE si articola in due fasi principali: la cerimonia ufficiale odierna e la successiva visita del Collegio dei commissari, prevista tra la serata di domani e venerdì. Oltre a Zelensky, saranno presenti alla cerimonia il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che arriverà a Dublino dopo aver concluso una missione in Azerbaigian e Armenia. Il programma della presidenza irlandese si fonda su tre pilastri strategici: competitività, valori e sicurezza.

Durante la sua visita, Zelensky incontrerà anche il Tánaiste Simon Harris, partecipando agli appuntamenti istituzionali in agenda.

La sua presenza rafforza ulteriormente il messaggio di solidarietà dell’Irlanda nei confronti dell’Ucraina, in un momento cruciale per i negoziati di adesione all’Unione Europea.

Contesto e percezione pubblica

L’Irlanda assume la presidenza del Consiglio dell’Unione Europea per la prima volta dal 2013. Questo semestre vedrà il paese ospitare centinaia di incontri tra ministri e leader europei, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri. Il governo irlandese ha posto particolare enfasi sui temi della competitività economica, della difesa dei valori fondamentali dell’Unione e della sicurezza dei cittadini europei.

Un recente sondaggio del Parlamento europeo rivela che l’89% degli irlandesi ritiene che l’appartenenza all’UE abbia portato benefici al paese, mentre il 93% sostiene che l’Unione debba essere più unita per affrontare le sfide del ventunesimo secolo.

In concomitanza con la cerimonia, sono state organizzate alcune manifestazioni da parte di gruppi che esprimono preoccupazione per la crescente cooperazione in materia di difesa e le sue implicazioni sulla neutralità irlandese.