Germania e Francia hanno bloccato il progetto del caccia comune europeo, un'iniziativa che coinvolgeva anche la Spagna per lo sviluppo di un velivolo militare di ultima generazione. La notizia, diffusa l'8 giugno 2026, segna uno stop significativo per la cooperazione di difesa europea.

Il programma, noto come Future Combat Air System (FCAS), era stato avviato per rafforzare la sovranità tecnologica europea nell'aeronautica militare. La decisione di interrompere il progetto è stata presa da Berlino e Parigi, che hanno informato i partner. Le motivazioni includono divergenze su specifiche tecniche e ripartizione industriale del lavoro.

Motivazioni e impatto del blocco

Germania e Francia non hanno trovato accordo su sviluppo e quote di partecipazione industriale. Sebbene il progetto fosse un passo avanti nella cooperazione europea di difesa, le differenze si sono rivelate insormontabili. La Spagna, anch'essa coinvolta, è stata informata e attende sviluppi.

Il caccia comune europeo era un pilastro della strategia di difesa europea, volto a sostituire i velivoli in uso. La sospensione solleva interrogativi sul futuro della cooperazione industriale e tecnologica di difesa tra gli Stati europei.

Il programma Future Combat Air System (FCAS)

Il Future Combat Air System (FCAS) è un programma di difesa strategico, lanciato da Germania, Francia e Spagna, per sviluppare un sistema di combattimento aereo di nuova generazione.

Prevedeva un caccia avanzato, droni e sistemi di comando integrati, per garantire superiorità aerea e autonomia tecnologica europea. Il FCAS era uno dei più ambiziosi tentativi di cooperazione militare tra i principali Paesi dell'Unione Europea.

La decisione di interrompere il progetto segna una battuta d'arresto per le ambizioni europee nella difesa comune, evidenziando le difficoltà nell'armonizzare interessi nazionali e strategie industriali militari. Resta da vedere i prossimi passi dei governi coinvolti e se vi saranno tentativi di rilanciare la cooperazione su nuove basi.