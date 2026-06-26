Il governo italiano ha espresso il proprio favore per l'annuncio della firma di un accordo quadro tra Libano e Israele, raggiunto grazie alla mediazione degli Stati Uniti. In una nota ufficiale diffusa da Palazzo Chigi, è stata sottolineata l'importanza cruciale di consolidare il cessate il fuoco tra le due nazioni e di creare le condizioni necessarie per una pace duratura. Tale pace, si legge nella dichiarazione, dovrà vedere affermata la sovranità e l'integrità territoriale del Libano, garantendo al contempo la sicurezza di Israele. L'Italia, da tempo impegnata attivamente per il raggiungimento di questi obiettivi, ha ribadito che continuerà a fare la sua parte, operando in stretto coordinamento con partner e alleati internazionali.

L'intesa siglata a Washington e il contesto del conflitto

L'accordo quadro tra Libano e Israele è stato siglato a Washington, presso il Dipartimento di Stato, dall'ambasciatrice libanese Nada Moawad e dal suo omologo israeliano Yechiel Leiter, alla presenza dei rappresentanti degli Stati Uniti. Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha commentato la firma definendola "il primo passo di quello che sarà, senza dubbio, un percorso difficile, ma importante, essenziale e necessario". Questa intesa giunge al termine di diversi giorni di intensi colloqui, mirati a porre fine ai combattimenti che hanno contrapposto Israele ai militanti di Hezbollah, sostenuti dall'Iran. Il conflitto era scoppiato il 2 marzo 2026, a seguito di un attacco sferrato da Hezbollah contro Israele, avvenuto pochi giorni dopo un'azione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Le conseguenze sul campo e le sfide future

Le ostilità hanno avuto un impatto devastante, causando la morte di oltre 4.000 persone in Libano e lo sfollamento di più di un milione di individui. Sul fronte israeliano, il bilancio delle vittime include almeno 32 soldati e quattro civili. L'accordo quadro si propone di ripristinare pienamente la sovranità e l'integrità territoriale del Libano e di assicurare una cessazione permanente e definitiva delle ostilità, consentendo alle popolazioni civili di fare ritorno alle proprie terre in sicurezza. Tuttavia, i dettagli specifici dell'accordo non sono stati resi pubblici, e non è stato chiarito in che modo i suoi termini si differenzino da quelli inclusi nel precedente accordo di cessate il fuoco del 16 aprile.

La situazione sul terreno rimane complessa: le forze israeliane mantengono una presenza nel Libano meridionale, un'area che descrivono come una "zona cuscinetto" strategica, volta a contrastare eventuali attacchi di Hezbollah contro il nord di Israele. Un segnale delle tensioni persistenti è stato il lancio, avvenuto venerdì, di volantini da parte delle forze israeliane sulla città libanese di Mansouri, con l'ordine ai residenti di abbandonare l'area. Questo è il primo ordine di evacuazione di tale natura dall'entrata in vigore dell'ultimo cessate il fuoco.

L'Italia, forte del suo impegno di lunga data in Libano attraverso missioni internazionali e iniziative diplomatiche, riafferma il proprio ruolo attivo nel sostenere la stabilità e la sicurezza dell'intera regione, in stretta collaborazione e coordinamento con i partner e gli alleati internazionali.