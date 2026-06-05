Il Ministero della Difesa ucraino ha confermato che il drone militare precipitato il 5 giugno 2026 nei pressi di Costanza, Romania, apparteneva alle proprie forze armate. L’episodio ha generato attenzione per la vicinanza della città rumena al confine con l’Ucraina e le implicazioni sulla sicurezza regionale.

Secondo il portavoce del Ministero della Difesa di Kiev, il velivolo era impegnato in una missione militare quando è stato deviato dal suo percorso originale. Questa deviazione è attribuita ad azioni di disturbo elettronico delle forze russe.

"Il drone è stato deviato dai russi tramite mezzi di guerra elettronica", ha precisato il portavoce, aggiungendo che il velivolo era non armato e non ha provocato danni a persone o infrastrutture civili nell'area di Costanza.

Dinamica dell'incidente e comunicazioni ufficiali

Le autorità ucraine hanno dettagliato che il drone, perso il controllo, ha attraversato il confine ed è precipitato in territorio rumeno. Il Ministero della Difesa di Kiev ha comunicato l’evento alle autorità rumene, avviando una stretta collaborazione per ricostruire la dinamica e definire le responsabilità. Il portavoce ucraino ha chiarito che "non vi era alcuna intenzione di violare lo spazio aereo rumeno", sottolineando che si è trattato di un incidente involontario, causato da interferenze esterne.

Costanza: ruolo strategico e sicurezza

Costanza, città portuale sul Mar Nero in Romania, è un nodo strategico cruciale per il traffico marittimo e la sicurezza regionale. Ospita uno dei principali porti del paese e la sua posizione a breve distanza dal confine ucraino ne amplifica la rilevanza nell’attuale scenario di tensione. Il porto di Costanza è un fulcro centrale per le attività commerciali e logistiche della Romania, collegando il paese a mercati internazionali e rotte energetiche.

L’incidente del drone ha riacceso i riflettori sulle misure di sicurezza adottate nella regione e sull'importanza della cooperazione tra i paesi confinanti per prevenire episodi simili. Le autorità rumene e ucraine mantengono un monitoraggio costante e proseguono la collaborazione per assicurare la protezione dei rispettivi spazi aerei e delle infrastrutture strategiche.