La Commissione Europea ha espresso sostegno alla lettera aperta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al presidente russo Vladimir Putin. L'iniziativa, definita dalla portavoce "dimostrazione d'interesse genuino per i negoziati", è un passo significativo verso una soluzione diplomatica. L'Unione Europea ha confermato l'appoggio alla richiesta di Zelensky per un incontro diretto, ribadendo: "l'Ucraina vuole la pace, l'Europa vuole la pace". Riguardo al coinvolgimento dell’E3 (Francia, Germania e Italia) nei negoziati, la portavoce ha chiarito che l'UE appoggia le prospettive di pace "in ogni format", ma non interviene sulla scelta del mediatore.

Questa posizione favorisce ogni iniziativa pacifica, senza prendere parte alle modalità specifiche di mediazione.

L'UE e i negoziati: condizioni per un ruolo diretto

Il sostegno della Commissione all'iniziativa di Zelensky si inserisce in un contesto di discussione tra i leader europei. Una bozza delle conclusioni del prossimo vertice UE (1 giugno) indica che l'Unione è pronta ad aumentare il proprio ruolo nei negoziati di pace tra Ucraina e Russia. L'impegno è subordinato a condizioni precise: Mosca deve dimostrare serietà e istituire un cessate il fuoco incondizionato. La bozza sottolinea che questa sarebbe la prima volta che l'UE adotta un approccio diretto al processo di pace, finora guidato dagli Stati Uniti.

Il documento preparatorio per il vertice (18-19 giugno) esorta la Russia ad accettare un cessate il fuoco totale, incondizionato e immediato, e a impegnarsi in negoziati significativi per una pace giusta e duratura. La bozza condanna inoltre gli attacchi su larga scala della Russia contro l'Ucraina, le minacce a entità straniere a Kyiv e un recente incidente in Romania con un drone russo esplosivo. La posizione dell'UE è di sostenere ogni sforzo diplomatico per porre fine al conflitto, mantenendo la richiesta di condizioni chiare per trattative concrete.

La posizione della Commissione sulla mediazione

La Commissione Europea, tramite la sua portavoce, ha ribadito la disponibilità a sostenere le prospettive di pace in qualsiasi formato, senza esprimersi sul ruolo specifico dei mediatori.

Questa strategia mira a mantenere aperte tutte le vie di dialogo, pur mantenendo una linea ferma sulle condizioni indispensabili per negoziati efficaci. L'UE continua a promuovere una soluzione pacifica, appoggiando le iniziative ucraine e mantenendo la pressione su Mosca per la cessazione delle ostilità.