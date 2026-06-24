Il presidente francese Emmanuel Macron ha evidenziato una crescente convergenza tra europei e americani, un'unità manifestatasi chiaramente al G7. Durante una conferenza stampa successiva al vertice E5, Macron ha sottolineato come i recenti colloqui abbiano rivelato una forte coesione tra i paesi europei, rafforzata dall'aumento dei budget per la difesa e dalla volontà di potenziare la capacità di deterrenza dell'Europa.

Rafforzamento della difesa europea e sinergia transatlantica

Le dichiarazioni di Macron, che ha affermato "noi europei abbiamo aumentato il nostro budget per la difesa, vogliamo aumentare la nostra capacità di deterrenza", giungono dopo il vertice E5, dove i leader europei si sono confrontati su temi di sicurezza e difesa.

Questo si inserisce in un quadro di più ampia collaborazione tra Europa e Stati Uniti, come emerso anche dal recente G7.

Il G7, tenutosi a Évian-les-Bains, ha riunito i capi di Stato e di governo di Francia, Germania, Italia, Giappone, Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Durante l'incontro, i leader hanno concordato di intensificare il sostegno militare a Kiev, focalizzandosi sull'incremento delle capacità di difesa aerea dell'Ucraina, la fornitura di sistemi di missili intercettori e a lungo raggio e l'aumento del supporto al settore energetico ucraino in vista dell'inverno.

Unità degli alleati e supporto continuativo all'Ucraina

Macron ha rimarcato che i recenti incontri hanno mostrato una rinnovata unità tra gli alleati occidentali, superando mesi di divisioni e frammentazioni.

Il presidente francese ha definito il risultato della riunione un "successo oggettivo", evidenziando la qualità delle negoziazioni e la vera cooperazione tra i partecipanti. Il vertice si è concluso con un impegno condiviso a mantenere il sostegno politico, militare ed economico all'Ucraina e a rafforzare la coordinazione tra i membri del G7 in relazione all'evoluzione del conflitto.

La dichiarazione congiunta dei paesi del G7 mira a mantenere la pressione su Mosca e a consolidare la posizione ucraina in vista di eventuali negoziati futuri. L'incremento delle spese per la difesa da parte europea e la crescente sintonia con gli Stati Uniti sono visti come segnali concreti di una strategia comune volta a garantire la sicurezza e la stabilità internazionale.