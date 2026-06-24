La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a un vertice cruciale a Berlino, presso il palazzo della Cancelleria, insieme agli altri leader del gruppo E5. L'incontro è stato convocato in vista del prossimo vertice Nato, previsto per luglio, e ha riunito figure di spicco della politica europea per un'importante sessione di coordinamento e dialogo.

Il vertice dei leader E5 a Berlino

Oltre a Giorgia Meloni, hanno preso parte all'incontro il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il primo ministro polacco Donald Tusk.

I leader sono stati accolti dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, padrone di casa dell'evento. Dopo i saluti iniziali, i partecipanti si sono intrattenuti per alcuni minuti sulla terrazza della Cancelleria, scambiando le prime impressioni in un clima informale prima di avviare i lavori ufficiali.

Ruolo strategico del gruppo E5 e il vertice Nato

Alla riunione è prevista anche la partecipazione in videocollegamento del segretario generale della Nato, Mark Rutte, a sottolineare la stretta correlazione con l'Alleanza Atlantica. Il summit del gruppo E5, che include Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Polonia, si inserisce nel quadro delle consultazioni strategiche tra i principali Paesi europei.

L'obiettivo è coordinare le posizioni su temi chiave di sicurezza e politica estera, essenziali per la stabilità europea in vista del prossimo vertice Nato e degli appuntamenti internazionali.

L'incontro di Berlino rappresenta un momento fondamentale di confronto tra i principali attori europei. Si svolge in un contesto internazionale caratterizzato da numerose sfide, rendendo indispensabile una stretta collaborazione tra i Paesi membri. Questo vertice ribadisce la necessità di un'azione congiunta per affrontare le complessità del panorama geopolitico e preparare le strategie future.