La marina militare francese ha intercettato e fermato una petroliera legata alla Russia al largo delle coste della Sicilia. L'operazione, annunciata dal presidente francese Emmanuel Macron, ha riguardato la nave Deliver, ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra di Mosca, un sistema impiegato per eludere le restrizioni internazionali.

Il presidente Macron ha diffuso la notizia tramite un messaggio sulla piattaforma X, precisando che l'abbordaggio della Deliver è avvenuto martedì. La nave, ha specificato, transitava al largo delle coste siciliane in violazione del diritto del mare, un aspetto fondamentale per la navigazione internazionale.

La flotta ombra russa è nota per essere impiegata al fine di aggirare le sanzioni occidentali, introdotte a seguito dell'invasione dell'Ucraina nel 2022, e le conseguenti misure restrittive sul commercio marittimo.

L'intercettazione della Deliver e le sanzioni

L'intercettazione della petroliera Deliver è avvenuta mentre navigava in prossimità delle coste siciliane, in un'area di transito marittimo strategico. L'imbarcazione, secondo le dichiarazioni del presidente francese, rientra in una rete di navi utilizzate dalla Russia per eludere le restrizioni commerciali imposte dall'Unione Europea e dai suoi alleati, cercando di mantenere flussi di approvvigionamento energetico. L'operazione di abbordaggio si è svolta, come già menzionato, nella giornata di martedì, evidenziando la determinazione delle forze navali francesi.

Le sanzioni occidentali contro la Russia sono state attivate dal 2022, in diretta risposta all'invasione dell'Ucraina e alle sue gravi implicazioni geopolitiche. Tali misure hanno compreso significative restrizioni sull'export di petrolio russo, un settore chiave per l'economia di Mosca, spingendo il Cremlino a organizzare una flotta di navi cisterna non ufficialmente registrate nei circuiti marittimi convenzionali, proprio per aggirare tali blocchi e continuare le proprie attività commerciali.

Il ruolo della Marina francese nella sicurezza marittima

La Marina Nazionale francese detiene la responsabilità della difesa marittima, garantendo la sicurezza delle acque territoriali e il rispetto delle normative internazionali in un contesto globale sempre più complesso.

Le sue funzioni includono attività di pattugliamento, sorveglianza e intervento mirato a contrastare traffici illeciti o violazioni del diritto del mare, come dimostrato dall'abbordaggio della Deliver, un'azione che sottolinea l'impegno francese per la legalità marittima.

La marina francese riveste un ruolo cruciale nella protezione degli interessi nazionali e nella cooperazione internazionale, contribuendo attivamente alla sicurezza delle rotte commerciali e alla prevenzione di attività illegali sia nelle acque europee che in quelle internazionali, consolidando la sua presenza e influenza nel Mediterraneo e oltre.