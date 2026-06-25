Israele si sarebbe ritirato da alcune aree della zona cuscinetto nel sud del Libano. Lo riportano diversi media israeliani, che citano una fonte americana riportata da Reuters.
Secondo queste ricostruzioni, il movimento rientrerebbe in una fase di ridefinizione della presenza militare nell’area di sicurezza al confine.
“Gesto di buona volontà” secondo gli Stati Uniti
Un funzionario del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che Israele sta lasciando alcune posizioni nella zona di sicurezza.
"Come gesto di buona volontà nei confronti del governo libanese", avrebbe spiegato la fonte, aggiungendo che in queste aree è previsto il riposizionamento dell’esercito libanese.
Le smentite e i movimenti militari
Nonostante le indiscrezioni, una fonte della televisione pubblica israeliana Kan ha smentito il ritiro.
Secondo quanto riferito, nei giorni precedenti erano già stati osservati movimenti di truppe israeliane, ma la situazione sul campo resterebbe ancora oggetto di verifiche e ricostruzioni contrastanti.