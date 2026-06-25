L'Oman ha annunciato ufficialmente che non verranno imposte tariffe di transito per la navigazione nello Stretto di Hormuz, una delle più strategiche vie marittime a livello globale. La conferma è giunta il 25 giugno 2026, durante un'importante riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi del Golfo, tenutasi a Manama, capitale del Bahrein. All'incontro ha preso parte anche il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio, sottolineando l'importanza internazionale della questione.

Il ministro degli Esteri omanita, Badr Albusaidi, ha chiarito inequivocabilmente che «i futuri accordi relativi allo Stretto non comporteranno l’imposizione di alcuna tariffa di transito».

Questa dichiarazione pone fine a precedenti discussioni che avevano visto coinvolti Muscat e Teheran, entrambi affacciati su questo vitale passaggio. In precedenza, infatti, era stato oggetto di valutazione tra i due Paesi la possibilità di introdurre dei ‘costi’ per i servizi legati al passaggio delle imbarcazioni, un'ipotesi che aveva generato incertezza nel settore marittimo internazionale.

Nessun costo aggiuntivo per il transito marittimo

Le autorità omanite hanno ribadito con fermezza che la futura gestione dello Stretto di Hormuz non prevederà alcun tipo di pagamento per il transito delle navi. Questo impegno è fondamentale in un contesto in cui la sicurezza e la libera circolazione delle merci attraverso lo Stretto sono considerate priorità assolute, tanto dai Paesi costieri quanto dagli attori internazionali che dipendono dal traffico marittimo globale.

La decisione mira a rassicurare gli operatori del settore e le nazioni che fanno affidamento sulle forniture energetiche che transitano da questa cruciale area geografica.

L'annuncio che non saranno introdotti costi aggiuntivi per il passaggio rappresenta un segnale di stabilità per i mercati globali, specialmente considerando il ruolo insostituibile dello Stretto per il commercio energetico. La trasparenza e la prevedibilità delle condizioni di navigazione sono elementi chiave per mantenere la fiducia degli investitori e garantire la continuità delle catene di approvvigionamento.

Nuovi corridoi e misure per la sicurezza della navigazione

A ulteriore conferma dell'impegno per una navigazione sicura e senza ostacoli, l'Oman ha non solo garantito l'apertura dello Stretto senza pedaggi, ma ha anche istituito corridoi marittimi temporanei.

Questi nuovi percorsi sono stati creati a nord e a sud della rotta esistente, in stretta coordinazione con l'International Maritime Organization (IMO). L'obiettivo principale di tali iniziative è migliorare la sicurezza della navigazione in un periodo caratterizzato da rischi elevati, garantendo un transito più ordinato e protetto.

Le misure adottate per i nuovi corridoi includono specifiche procedure operative: le navi partiranno in gruppi, riceveranno istruzioni individuali per la rotta da seguire e saranno designate aree di attesa. Questi accorgimenti sono stati pensati per ottimizzare il flusso del traffico e minimizzare potenziali pericoli, rafforzando la stabilità del transito in un'area di vitale importanza.

Lo Stretto di Hormuz rimane un passaggio cruciale per il traffico marittimo internazionale, in particolare per il trasporto di petrolio e gas, e le decisioni sulla sua gestione hanno un impatto diretto sulla sicurezza energetica e sulla stabilità dei mercati globali.