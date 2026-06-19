Diciannove leader europei, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen, hanno inviato una lettera congiunta ai vertici dell'Unione Europea. Il documento, datato 19 giugno 2026, sollecita un'attuazione rapida e concreta delle nuove norme sui rimpatri dei migranti, con un'enfasi particolare sulla creazione di hub nei Paesi terzi.

Nella missiva, i firmatari evidenziano che alcune iniziative sono già attive, citando come esempio la cooperazione tra Italia e Albania. Si osserva inoltre che altri Stati membri stanno attivamente lavorando per implementare le nuove possibilità offerte dalla legislazione europea, inclusa la realizzazione di questi centri di gestione dei rimpatri al di fuori dei confini dell'Unione.

I leader incoraggiano vivamente gli Stati membri interessati a perseguire tali soluzioni e a stabilire collaborazioni con potenziali partner. Un ulteriore invito è rivolto alla Commissione europea, affinché continui a fornire il proprio sostegno a questi sforzi nazionali.

Le nuove regole europee per i rimpatri

Le recenti norme europee sui rimpatri, approvate dal Parlamento europeo, rappresentano un quadro legislativo volto a uniformare le procedure per il rimpatrio dei migranti irregolari. Questo pacchetto normativo introduce anche nuovi strumenti per facilitare la cooperazione sia tra gli Stati membri sia con i Paesi terzi. L'obiettivo primario è rendere il sistema dei rimpatri più efficiente, rafforzando la capacità di istituire centri di accoglienza e identificazione anche al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

La lettera dei 19 leader si inserisce pienamente in questo contesto normativo, ribadendo l'urgenza di una sua applicazione tempestiva. La collaborazione tra Italia e Albania, già avviata con strutture dedicate alla gestione dei migranti in Paesi terzi, viene presentata come un modello operativo da seguire.

Appello alla collaborazione e al sostegno europeo

I firmatari della lettera chiedono esplicitamente alla Commissione europea di mantenere e rafforzare il proprio impegno nel sostenere gli Stati membri nell'implementazione delle nuove norme e nella concreta realizzazione degli hub nei Paesi terzi. Il documento sottolinea l'importanza della cooperazione non solo tra gli Stati membri, ma anche con partner extraeuropei, al fine di sviluppare soluzioni condivise e pienamente operative nel delicato ambito della gestione dei rimpatri.

Questa presa di posizione congiunta rappresenta un chiaro appello alla coesione e alla collaborazione all'interno dell'Unione Europea. L'obiettivo è rendere più efficace e armonizzato il sistema di gestione dei migranti e dei rimpatri, in linea con le recenti disposizioni approvate a livello comunitario.