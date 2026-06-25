Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato, a margine del vertice europeo di Bruxelles il 25 giugno 2026, un'importante iniziativa congiunta con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. L'obiettivo è la creazione di una coalizione internazionale dedicata a definire un meccanismo di sicurezza e stabilità per il Libano nella fase successiva alla missione UNIFIL delle Nazioni Unite. Macron ha specificato che l'intento è di "lanciare una coalizione per lavorare insieme a un meccanismo post-UNIFIL in Libano", sottolineando la volontà di coinvolgere attivamente altri partner internazionali e regionali.

Questa mossa mira a rafforzare la sovranità libanese e a prevenire che il suo territorio diventi un punto di partenza per una nuova escalation regionale, in vista della conclusione del mandato UNIFIL.

Una coalizione per la stabilità regionale

Durante l'incontro, il presidente Macron ha enfaticamente evidenziato la necessità di una risposta coordinata e multilaterale per assicurare la stabilità duratura nella regione. Ha inoltre chiarito che la coalizione sarà aperta alla partecipazione di tutti i Paesi interessati a offrire il proprio sostegno al Libano nella delicata fase post-UNIFIL. La presidente Meloni ha pienamente condiviso questa visione strategica, rimarcando l'importanza cruciale della collaborazione tra Italia e Francia in ambito internazionale.

Entrambi i Paesi hanno storicamente svolto un ruolo centrale e significativo all'interno della missione UNIFIL, contribuendo in modo sostanziale alla sua operatività e al mantenimento della pace.

Il contesto della missione UNIFIL e le sfide attuali in Libano

La United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), istituita nel lontano 1978, ha avuto il mandato fondamentale di verificare il ritiro delle forze israeliane dal Libano meridionale, di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale e di assistere il governo libanese nel ripristino della sua piena autorità nell'area. Secondo le informazioni ufficiali delle Nazioni Unite, UNIFIL impiega attualmente oltre 10.000 militari provenienti da una pluralità di Paesi, impegnati in attività essenziali come il pattugliamento, il monitoraggio del cessate il fuoco e il supporto diretto alle comunità locali.

La missione ha visto numerosi rinnovi del suo mandato nel corso degli anni, dimostrando una costante capacità di adattamento alle mutevoli dinamiche della situazione sul campo.

Negli ultimi mesi, la situazione in Libano è stata caratterizzata da un'escalation di tensioni lungo la linea di demarcazione tra Libano e Israele. Si sono registrati episodi di scambio di fuoco, che hanno generato profonde preoccupazioni per la sicurezza delle popolazioni civili e per la stabilità complessiva della regione. Le discussioni avviate tra Francia e Italia sono pertanto orientate a garantire una transizione quanto più ordinata e condivisa possibile verso una nuova fase di impegno internazionale in Libano, operando in stretto coordinamento con le autorità locali libanesi e con le Nazioni Unite, per assicurare un futuro di maggiore sicurezza e prosperità per il Paese.