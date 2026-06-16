Il Cremlino ha aperto alla possibilità di un incontro diretto tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, a condizione che il leader ucraino sia pronto a un dialogo “responsabile e serio”. Questa posizione è stata espressa dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in risposta a una nuova proposta di vertice avanzata da Zelensky. La disponibilità al colloquio è stata sottolineata come dipendente dall'atteggiamento del presidente ucraino, con Mosca che attende segnali concreti di serietà e responsabilità da parte di Kiev.

La proposta di un vertice tra Zelensky e Putin si inserisce in un contesto di tensioni persistenti tra Russia e Ucraina. La richiesta del leader ucraino rappresenta un rinnovato tentativo di avviare un dialogo diretto tra le parti, mirando a un confronto ai massimi livelli per affrontare la complessa situazione attuale. La condizione posta dal Cremlino evidenzia la necessità di un approccio costruttivo per qualsiasi negoziato di alto profilo.

Le riserve di Putin e le condizioni per il dialogo

In occasione del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, Vladimir Putin ha commentato la proposta di Zelensky, esprimendo significative riserve. Il presidente russo ha definito la lettera del suo omologo ucraino “boorish” e ha dichiarato di non vedere “alcun senso” in un incontro diretto in questa fase.

Putin ha riflettuto sulla natura della proposta, domandandosi se essa mirasse a creare le condizioni per un dialogo personale o, al contrario, a rendere impossibile qualsiasi vertice.

Il presidente russo ha inoltre rivelato che un imprenditore russo, di cui non ha fornito l'identità, si è recato a Kiev il mese precedente per ascoltare l'offerta di un incontro personale da parte di Zelensky. Tuttavia, Putin ha ribadito che un vertice potrà avvenire solo quando ci sarà un accordo da firmare, sottolineando la necessità di basi concrete per un confronto. Ha anche fatto riferimento agli attacchi con droni condotti dall'Ucraina nella regione di Luhansk, indicando come tali episodi rendano difficile considerare utile un incontro ai massimi livelli.

In questo quadro, Putin ha respinto la richiesta di un cessate il fuoco immediato, affermando che la Russia punta a una soluzione complessiva del conflitto e non a una tregua temporanea. Il presidente russo ha aggiunto che la Russia rimane aperta a un compromesso, ma solo sulla base delle intese già raggiunte in precedenti contesti internazionali, ribadendo la sua visione per una risoluzione duratura.

La posizione del Cremlino e gli scenari futuri

Il Cremlino, attraverso il suo portavoce, ha dunque ribadito la sua disponibilità ad accogliere Zelensky a Mosca per un confronto, purché siano rispettate le condizioni di responsabilità e serietà. Questa posizione si allinea a una linea già espressa in passato dalle autorità russe, che hanno costantemente evidenziato l'importanza di un approccio costruttivo per qualsiasi negoziato di alto livello tra le parti.

L'invito rivolto a Zelensky rappresenta un significativo sviluppo nei rapporti tra Russia e Ucraina, in un momento in cui la situazione sul terreno rimane complessa e caratterizzata da continue tensioni sia militari che diplomatiche. Le dichiarazioni congiunte di Peskov e Putin confermano che un eventuale incontro tra i due leader dipenderà strettamente dall'evoluzione del quadro politico e, in particolare, dalle condizioni poste da Mosca per un dialogo che possa essere considerato fruttuoso e orientato a risultati concreti.