L’Europarlamento interviene sul caso legato al cosiddetto Huaweigate e decide sulla posizione di due eurodeputati di Forza Italia coinvolti nell’inchiesta in corso in Belgio.

Revocata l’immunità a Fulvio Martusciello

La plenaria di Strasburgo ha votato la revoca dell’immunità parlamentare al capodelegazione di Forza Italia, Fulvio Martusciello, accogliendo la richiesta avanzata dalla procura del Belgio nell’ambito dell’indagine sul cosiddetto Huaweigate.

Il voto si è concluso con 344 favorevoli, 234 contrari e 25 astensioni, confermando l’orientamento già espresso dalla commissione Affari giuridici (Juri), che il 3 giugno si era pronunciata a favore della revoca delle guarentigie.

La decisione apre ora la strada agli sviluppi dell’inchiesta giudiziaria nei confronti dell’eurodeputato.

Immunità confermata per Salvatore De Meo

Diversa la posizione dell’altro eurodeputato di Forza Italia coinvolto nel procedimento. La plenaria ha infatti deciso di mantenere l’immunità parlamentare a Salvatore De Meo, seguendo la raccomandazione della commissione Juri.

La doppia decisione dell’Eurocamera segna un punto importante nell’evoluzione del caso, distinguendo le posizioni dei due esponenti azzurri all’interno dell’indagine condotta dalle autorità belghe.