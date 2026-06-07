Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, è atterrato a Londra per un vertice cruciale nel formato E3, incontrando il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer. Questa visita rappresenta una tappa fondamentale nelle consultazioni tra i principali leader europei, mirate a definire strategie comuni per la guerra in Ucraina e le future prospettive diplomatiche. L'obiettivo è rafforzare la coesione e l'azione concertata di fronte alle attuali sfide.

Zelensky ha dichiarato che i team hanno già svolto un lavoro preparatorio sostanziale, sottolineando l'importanza di discutere e concordare le questioni chiave a livello dei leader.

Gli obiettivi primari includono la difesa dell'Ucraina nel conflitto, una maggiore cooperazione per la sicurezza europea, con particolare attenzione alla difesa aerea, e una visione condivisa sulle prospettive diplomatiche. Il presidente ucraino ha affermato: 'L'Europa deve far parte delle negoziazioni e deve essere forte', rimarcando il ruolo insostituibile del continente nel processo di pace.

Rafforzare la difesa e la pressione sulla Russia

Il presidente ucraino ha espresso gratitudine al Regno Unito e a tutti i partner che, con azioni concrete, stanno contribuendo a rafforzare la protezione della vita e ad aumentare la pressione sulla Russia. Ha ribadito l'appello affinché la Russia ponga fine alla sua aggressione, evidenziando come la collaborazione internazionale sia essenziale per raggiungere questo obiettivo cruciale.

L'impegno congiunto è visto come lo strumento più efficace per garantire la stabilità e la sicurezza a lungo termine nella regione.

Il ruolo strategico del formato E3

L'incontro a Londra si svolge nel formato E3, che riunisce Francia, Germania e Regno Unito. Questo meccanismo è concepito per coordinare le posizioni su temi cruciali come la sicurezza, la difesa e la diplomazia. L'intento principale, come ribadito da Zelensky, è consolidare la cooperazione nel settore della difesa aerea, aspetto vitale per la protezione del territorio ucraino e dell'intera Europa. L'E3 mira inoltre ad assicurare che il continente europeo mantenga una posizione centrale e influente nei negoziati diplomatici futuri, garantendo che la sua voce sia ascoltata e le sue priorità considerate.