Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi, ha visitato Gaza, denunciando "1015 giorni di genocidio" e una "impennata di violenza". La dichiarazione, rilasciata durante un incontro con la stampa nella Striscia di Gaza, ha evidenziato la gravità della situazione umanitaria e la necessità di un intervento internazionale.

La relatrice ha evidenziato come la popolazione palestinese viva in condizioni difficili, con restrizioni alla libertà di movimento, accesso limitato ai beni di prima necessità e crescente insicurezza.

"La situazione è peggiorata drasticamente negli ultimi mesi", ha affermato, chiedendo che la "comunità internazionale agisca con urgenza" per fermare questa spirale di violenza.

La denuncia della relatrice ONU e gli incontri a Gaza

Durante la visita, Albanese ha incontrato rappresentanti locali e organizzazioni umanitarie, raccogliendo testimonianze sulle condizioni di vita nella Striscia di Gaza. Ha ribadito che la sua missione è monitorare i diritti umani nei territori palestinesi occupati e riferire periodicamente al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite.

La relatrice speciale ha sottolineato che "la violenza ha raggiunto livelli inaccettabili" e che le vittime civili continuano ad aumentare.

Ha invitato le parti coinvolte a rispettare il diritto internazionale umanitario e a proteggere la popolazione civile.

Il mandato della Relatrice Speciale ONU per i Diritti Umani

La figura del Relatore speciale Onu per i diritti umani nei territori palestinesi occupati è stata istituita dalla Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 1993. Il mandato prevede il monitoraggio e la segnalazione delle violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, compresa la Striscia di Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est. Il relatore riferisce periodicamente al Consiglio dei diritti umani e all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di promuovere il rispetto del diritto internazionale e la protezione dei civili.

Il mandato non prevede poteri esecutivi, ma funge da strumento di pressione internazionale e di sensibilizzazione sulle condizioni nei territori palestinesi. L'attuale relatrice, Francesca Albanese, svolge regolari missioni sul campo, dialogando con autorità locali, organizzazioni internazionali e società civile per raccogliere informazioni e formulare raccomandazioni.