Circa diecimila persone hanno partecipato a Bratislava alla sedicesima edizione del Rainbow Pride, la parata organizzata dai rappresentanti della comunità Lgbt+. L'evento, svoltosi nella capitale slovacca, ha avuto lo scopo di sostenere e tutelare i membri delle minoranze sessuali. I partecipanti si sono radunati nella piazza antistante la sede del governo, sventolando bandiere arcobaleno.

Aneta Andrascikova, portavoce degli organizzatori, ha dichiarato che il tema dell’edizione di quest’anno è stato il coraggio. Dal palco, Silvia Porubanova, direttrice esecutiva del Centro nazionale slovacco per i diritti umani, ha affermato: "Essere visibili, essere se stessi, avere il coraggio di battersi per i propri diritti.

La maggior parte di noi sente di vivere in tempi difficili. La nostra società è polarizzata".

Dettagli della manifestazione e sicurezza

Il corteo ha preso il via dalla piazza davanti al governo, percorrendo le strade della città. Come nell’edizione precedente, la folla è passata davanti a un locale gay, ormai chiuso, dove nel 2022 un uomo armato uccise due persone prima di togliersi la vita. Per ragioni di sicurezza, gli organizzatori non hanno reso noto in anticipo il percorso della parata né il programma previsto in piazza. La polizia statale e municipale ha dispiegato un gran numero di agenti nell’area circostante e ha limitato la circolazione stradale.

Contesto delle manifestazioni a Bratislava

Bratislava ospita regolarmente manifestazioni pubbliche legate ai diritti delle minoranze e della famiglia. La città è sede di eventi come il Rainbow Pride, che promuove la visibilità e i diritti della comunità Lgbt+, e di iniziative civiche a sostegno della famiglia tradizionale. Queste manifestazioni si svolgono spesso in luoghi centrali della capitale e coinvolgono la partecipazione di cittadini, rappresentanti istituzionali e forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei partecipanti.