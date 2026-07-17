Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l'offerta a Ihor Klymenko, attuale ministro degli Interni, della posizione di Segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa dell'Ucraina. L'incarico è attualmente ricoperto da Rustem Umerov, ex ministro della Difesa. La decisione è stata comunicata da Zelensky su X; il decreto di nomina è già in preparazione.

Zelensky ha espresso gratitudine a Klymenko per il suo operato al Ministero degli Interni, evidenziando come abbia affrontato "numerose sfide difficili" con risposte "sempre efficaci".

Il presidente ha dichiarato: "Gli ho offerto la carica di Segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa dell'Ucraina. Il relativo decreto di nomina è già in fase di preparazione".

Priorità per il nuovo incarico

Zelensky ha delineato le priorità operative per il futuro Segretario. L'obiettivo principale è garantire il coordinamento più efficace tra tutte le componenti del settore della sicurezza e della difesa, e una supervisione quotidiana dell'attuazione delle decisioni. Ha sottolineato che "ogni decisione del Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa dell'Ucraina e dello Stato Maggiore del Comandante Supremo deve essere attuata integralmente e nei tempi previsti". Un'altra area cruciale è il coordinamento della produzione per la difesa.

In precedenza, Klymenko era stato indicato dai media ucraini come possibile nuovo ministro della Difesa, in seguito alla destituzione di Mykhaylo Fedorov, generando polemiche e proteste. Tuttavia, non avrebbe ottenuto il sostegno necessario tra i deputati e l'opinione pubblica per tale nomina.

Il ruolo del Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa

Il Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa dell'Ucraina (RNBO) è l'organo statale responsabile del coordinamento e controllo delle attività nel settore della sicurezza nazionale e della difesa. Il Consiglio elabora e supervisiona l'attuazione delle decisioni strategiche, coinvolgendo le principali istituzioni e forze di sicurezza del Paese. Attualmente con Rustem Umerov Segretario, la nomina di Klymenko rappresenta un significativo passaggio nell'organizzazione della sicurezza statale ucraina.