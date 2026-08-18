Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto Yevhenii Khmara per l'approvazione parlamentare come nuovo ministro della Difesa. Questa nomina giunge in un momento di significativa tensione politica, a seguito del licenziamento improvviso di Mykhailo Fedorov, avvenuto a luglio, che ha scatenato una crisi e ampie proteste in diverse città ucraine, inclusa Kiev. Khmara, che ricopre già l'incarico di ministro ad interim, attende la votazione parlamentare per la sua nomina definitiva, prevista per domani.

La decisione di Zelensky ha innescato manifestazioni pubbliche che, per il secondo mese consecutivo, hanno visto migliaia di cittadini scendere in piazza per chiedere la reintegrazione di Fedorov.

Il presidente ha anche riproposto Andrii Sybiha per la sua attuale posizione di ministro degli Esteri.

Il contesto della nomina e le sfide parlamentari

La scelta di Yevhenii Khmara, già a capo ad interim del Ministero della Difesa, è motivata dalla sua esperienza come maggiore generale e dal suo ruolo nella sicurezza dello Stato. La sua nomina definitiva presenta però un ostacolo normativo: la legge ucraina prevede che il ministro della Difesa debba essere un civile. Khmara dovrà quindi lasciare qualsiasi incarico militare attivo prima di assumere ufficialmente la carica. La conferma parlamentare, inoltre, potrebbe subire ritardi a causa della pausa estiva dei lavori legislativi, aggiungendo incertezza al processo.

Il licenziamento di Mykhailo Fedorov ha profondamente polarizzato l'opinione pubblica e la leadership militare. Fedorov era riconosciuto per aver promosso l'innovazione tecnologica e la lotta alla corruzione nelle forze armate. In una dichiarazione, ha sottolineato: “Abbiamo trasformato l'Ucraina in un leader tecnologico globale e in una potenza della difesa”. Le manifestazioni a sostegno della sua reintegrazione hanno visto la partecipazione di migliaia di persone, che hanno espresso il dissenso con slogan come “Non rovinate qualcosa che funziona”, evidenziando il forte attaccamento a un leader percepito come efficace.

Il profilo e l'esperienza di Yevhenii Khmara

Il curriculum di Yevhenii Khmara evidenzia una profonda conoscenza delle dinamiche di sicurezza e difesa.

Ha ricoperto il ruolo di comandante dell'unità speciale Alpha del servizio di sicurezza ucraino (SBU), un'unità d'élite. È noto per aver ideato e pianificato operazioni di grande rilievo, tra cui spicca l'Operazione Spiderweb, che ha dimostrato la sua capacità strategica e operativa. Dopo aver assunto la guida dell'unità Alpha nel 2023, è stato promosso a maggiore generale l'anno successivo. La sua comprovata esperienza operativa e il suo ruolo cruciale nella sicurezza nazionale sono stati fattori determinanti nella scelta del presidente Zelensky.

In questo scenario, la situazione politica in Ucraina rimane tesa. Una parte significativa della popolazione e delle forze armate continua a esprimere il proprio sostegno alla continuità delle riforme e delle innovazioni avviate da Mykhailo Fedorov.

L'attenzione è ora rivolta al Parlamento, che si appresta a votare sulla nomina di Yevhenii Khmara come nuovo ministro della Difesa, una decisione che potrebbe avere ampie ripercussioni sul futuro del Paese.