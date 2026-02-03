Era il novembre 2024, quando venivano poste le basi per il progetto del tapis roulant all'Aeroporto di Genova "Cristoforo Colombo", una struttura che avrebbe collegato in maniera veloce il terminal genovese alla stazione ferroviaria (anch'essa di nuova costruzione) Aeroporto-Erzelli.

Cosa è successo al progetto del tapis roulant all'Aeroporto di Genova

Dopo progettazioni, studi di fattibilità e consultazioni varie il Comune di Genova, con un'amministrazione diversa da quella del 2024, archivia tutto, motivo? I costi di realizzazione sono lievitati, da 27,5 milioni di euro stimati, oggi si ricalcola il tutto in 44 milioni di euro, un costo eccessivo per il Ministero dei trasporti che avrebbe dovuto anticipare con una convenzione ad hoc per il Comune di Genova.

L'Amministrazione Comunale non ha le risorse per portare avanti l'opera per l'Aeroporto di Genova da sola.

Si trattava di un progetto ambizioso per l'Aeroporto di Genova ma anche per il quartiere di Sestri Ponente. Il cosiddetto "moving walkway" che a novembre 2024 vedeva l'aggiudicazione, previo bando gara europeo, proprio dello studio di fattibilità tecnico-economica, il coordinamento per la sicurezza e i rilievi. Una spesa, in termini di soldi pubblici, che non ripagherà, i costi proprio per la progettazione erano stati definiti in circa 1,5 milione di euro anticipati dall'Autorità Portuale per il Comune, anche se poi il rimborso sarebbe giunto da RFI dopo lo stanziamento dei fondi da parte del MIT.

Il bando di gara venne aggiudicato da un gruppo di studi e società con a capo Rina Consulting Spa. I lavori di realizzazione della struttura sarebbero dovuti iniziare proprio quest'anno in concomitanza con la definitiva realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Aeroporto-Erzelli in Via Siffredi a Sestri Ponente. Il tapis roulant sarebbe stato di proprietà delle Ferrovie dello Stato ma la sua gestione sarebbe stata direttamente dell'Aeroporto di Genova.