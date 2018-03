Le ultime novità sulle #Pensioni ad oggi 24 marzo 2018 vedono ancora una volta protagonista il comparto previdenziale all'interno del dibattito politico, con particolare riferimento ai vitalizi ed agli assegni d'oro. Nel frattempo prosegue anche la vicenda dei mancati pensionamenti tramite la pratica di cumulo [VIDEO]; la situazione di stallo purtroppo non sembra potersi sbloccare nel breve termine nonostante il susseguirsi di tentativi da parte di entrambe le controparti. Infine, arrivano importanti aggiornamenti anche da una nuova presa di posizione di Confcommercio sulla legge Fornero e dal 68esimo anniversario della fondazione dell'UGL. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento.

Cumulo: le casse respingono la nuova proposta dell'Inps

Nella giornata di ieri vi abbiamo aggiornato in merito ai tentativi di arrivare ad un accordo tra Inps e Adepp (l'Associazione delle casse professionali). L'Istituto pubblico ha infatti inviato una nuova proposta di convenzione, finalizzata a posticipare la discussione sui costi di gestione delle pratiche in modo da poter cominciare a pagare i primi assegni. Purtroppo la risposta delle casse non è stata favorevole, perché quest'ultime hanno deciso di mantenere ferma la propria posizione dopo il parere giunto in questi giorni dal Ministero del lavoro. Secondo i tecnici dell'ufficio legislativo, la divisione dei costi da un punto di vista amministrativo riguarda l'Inps, mentre entrambi i soggetti devono valutare come sottoscrivere la convenzione.

Insomma, la questione continua a restare in fase di stallo nonostante i tanti professionisti che si trovano a vivere un'evidente situazione di disagio, avendo perso il reddito da lavoro e non potendo usufruire dell'assegno pensionistico, benché aventi diritto.

Meloni (FdI) su cancellazione pensioni d'oro e vitalizi

La leader dei Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha evidenziato che il proprio partito si sta mettendo "subito al lavoro per gli italiani", avendo "già depositato alla Camera quasi 50 proposte di legge". Tra le prime c'è quella che viene considerata come più simbolica, ovvero "rendere il 17 marzo, giorno in cui si celebra l'Unità d'Italia, una festa nazionale a tutti gli effetti. E poi le tante proposte concrete per risolvere i problemi degli italiani". In merito al comparto previdenziale, Meloni ha chiesto "la cancellazione delle pensioni d'oro e dei vitalizi".

Confcommercio: non smontare Jobs Act e Legge Fornero

Nuova presa di posizione in merito al comparto previdenziale ed alla riforma del lavoro da parte del Presidente di Confcommercio, che chiede di non tornare indietro smantellando Jobs Act e Legge Fornero.

Secondo Carlo Sangalli, è importante invece riformare il sistema impositivo e alleggerire la burocrazia, "perché il carico fiscale del nostro Paese è tra i più alti in Europa, è insostenibile per il nostro sistema produttivo, è incompatibile con qualsiasi realistica prospettiva di crescita robusta, diffusa, duratura". Il tutto salvaguardando l'equilibrio dei conti pubblici e riducendo il debito, "senza smontare quanto di buono è stato fatto con il Jobs Act e la riforma Fornero".

UGL compie 68 anni: al centro del dibattito lavoro e pensioni

L'Unione Generale del Lavoro compie 68 anni e festeggia a Roma il proprio compleanno. "Oggi molti si interrogano sul futuro del sindacato, noi invece vogliamo costruire il sindacato del futuro. Ovvero anticipare e interpretare i tempi e i segni dei tempi, per poter continuare a difendere e a tutelare i lavoratori e le lavoratrici anche in questo mondo in rapido cambiamento". Lo afferma il Segretario generale Paolo Capone, ricordando che il sindacato si è dato il compito di "portare al centro del dibattito i temi del lavoro e delle pensioni". Tanto da rivolgersi alla politica ricordando che "noi sicuramente porremo la questione della legge Fornero, per tutti i disagi sociali che sta provocando l'andare in pensione in età troppo avanzata".

