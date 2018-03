Il mese di marzo si avvia alla conclusione, ma proporrà ancora una serie di scioperi nel settore dei trasporti [VIDEO]. Le agitazioni sindacali previste nel corso dell’ultima decade non mancheranno di certo, così come non lo faranno nel mese di aprile: il Ministero dei Trasporti ha già pubblicato il calendario delle proteste proclamate per le prossime settimane, di seguito andremo a scoprire nel dettaglio cosa ci attenderà.

Calendario degli scioperi di marzo e aprile nei trasporti

La prima data da cerchiare in rosso sarà quella del 20/03, quando a Caserta si fermerà il personale di DAV per 8 ore (9.00-17.00). Nello stesso giorno incroceranno le braccia i lavoratori del gruppo Autoguidovie in Lombardia per 4 ore, con varie modalità.

Spostandoci al 21/03, quando a far notizia sarà lo stop di macchinisti e capitreno di Trenord, assisteremo alla protesta dei dipendenti delle società AGO UNO e Autolinee Onorati nei comuni alle porte di Roma per 24 ore. Nella Capitale sarà previsto uno sciopero di ATAC, oltre alle altre aziende del TPL, il 22/03 per 24 ore, quando in Calabria andrà in scena l'agitazione sindacale del personale di Trenitalia per 24 ore a partire dalle ore 21.00.

Passando al 23/03, si segnalano diverse mobilitazioni in Italia. A Firenze avremo lo stop di Autolinee Toscane per 4 ore (18.15-22.15), mentre a Catanzaro si fermeranno i dipendenti di AMC per 24 ore. Anche a Palermo, con le Autolinee Giamporcaro, e a Bolzano, con SAD, assisteremo ad una protesta per l’intera giornata. Inoltre, nel comparto ferroviario, vedremo scioperare il personale delle Ferrovie Appulo Campane di Bari e Matera per 24 ore.

Si proseguirà il 24/03 con il comparto aereo ad essere interessato. In programma ci sarà lo stop di Blue Panorama Airlines per 24 ore, ma nella medesima giornata si fermeranno anche i lavoratori di SETA a Modena, Reggio Emilia e Piacenza con varie modalità. Il personale mobile di Trenitalia in Valle d’Aosta e Piemonte incrocerà le braccia il 25/03 a partire dalle ore 2.59. Presso gli aeroporti di Bari e Brindisi, invece, si asterranno dal turno di lavoro i dipendenti di Techno Sky per 12 ore (8.00-20.00). Si concluderà il mese con l’agitazione di TIEMME a Siena del 26/03 per 4 ore (8.30-12.30).

Passando al mese successivo, invece, avremo giorni tranquilli nella prima parte dopo le festività pasquali, dopodiché si registrerà lo sciopero nazionale dei treni del 12/04 da parte di Trenitalia, Italo NTV e Trenord a partire dalle ore 21.00. Il 13/04 avremo lo stop di Roma TPL e aziende consorziate per 4 ore (8.30-12.30), ma per tutto il giorno assisteremo allo stop del comparto aereo per 24 ore.