Mancano pochi giorni allo sciopero degli aerei previsto il prossimo 8 maggio. A seguire gli orari e quali lavoratori aderiranno alla protesta attesa all'inizio della prossima settimana. Maggio sarà un mese particolarmente intenso per gli scioperi, sia del settore ferroviario [VIDEO] che del trasporto pubblico locale. Le proteste in ambito #Aereo saranno concentrate in un'unica data, quella del martedì della seconda settimana del mese. I principali aeroporti italiani registreranno numerosi disagi, che andranno ad incidere inevitabilmente sui passeggeri in partenza o in arrivo in un determinato scalo aeroportuale sito sul territorio italiano.

Orari sciopero aerei 8 maggio 2018

Lo sciopero del personale turnista #enav a livello nazionale avrà una durata di 8 ore, dalle 10 alle 18.

Aderiranno i dipendenti iscritti ai sindacati Filt (Cgil), Uilt (Uil) e Unica. Di quattro ore, dalle 13 alle 17, sarà la durata della protesta dei lavoratori turnisti Enav appartenenti alle sigle sindacali Fit (Cisl) e Ugl. Il personale normalista Enav, invece, incrocerà le braccia per 24 ore. In questo caso, saranno rispettate le fasce orarie di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, come informa il sito ufficiale dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) nella sezione "voli garantiti" della categoria "La Regolazione economica".

I motivi dello sciopero possono essere reperiti nel comunicato del sindacato UilTrasporti, raggiungibile all'indirizzo uiltrasporti.it. I dipendenti dell'Enav - fa sapere la sigla sindacale - scioperano per "la mancata prosecuzione dei tavoli propedeutici al rinnovo - sottolinea la UilTrasporti - del contratto collettivo nazionale scaduto - ricorda infine il sindacato - il 31 dicembre 2016".

La Uil Trasporti ha realizzato un comunicato ufficiale congiunto, sottoscritto da altre due sigle sindacali, la Filt (Federazione italiana lavoratori trasporti) della Cgil e Unica (Unione italiana controllo e assistenza al volo).

Chi sciopera oltre al personale Enav

In data 8 maggio si segnalano lo sciopero del personale Toscana Aeroporti presso gli scali di Pisa e Firenze dalle 10 alle 18. Braccia conserte anche per i lavoratori della società Sea di Milano dalle 10 alle 14. Per 8 ore, dalle 10 alle 18, a livello nazionale, sciopero del personale delle società di handling aeroportuale (strettamente collegato con la protesta dei dipendenti Enav nella stessa giornata). Infine, mobilitazione del personale Aerdorica presso l'aeroporto di Ancona per 4 ore, dalle 10 alle 14. Aggiornamenti su eventuali nuovi scioperi [VIDEO] nel settore aereo a maggio sono attesi nei prossimi giorni. #sciopero generale