Si segnala che diverse istituzioni pubbliche hanno indetto vari concorsi pubblici [VIDEO], per l'assegnazione di numerosi posti riservati a personale specializzato, da accogliere presso differenti province e regioni italiane.

Bandi di Concorso a settembre-ottobre 2018

L'Agenzia delle Entrate ha dato il via a nuove assunzioni obbligatorie, per il reclutamento di 5 unità di profili fra gli iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/99, da regolarizzare nella I area funzionale-fascia retributiva F1 e da inserire presso la sede di lavoro collocata in provincia di Lucca. Per reperire maggiori informazioni è opportuno consultare il sito ufficiale online ''Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana''.

È stato attivato un bando di selezione per l'immissione di 60 tirocinanti da assegnare nelle Sezioni civili e penali della Corte Suprema di Cassazione. Il tirocinio ha una durata di 18 mesi e ha inizio a ottobre del 2018 e si conclude ad aprile del 2020. Per partecipare a tale concorso è essenziale detenere i seguenti titoli di studio e requisiti [VIDEO]:

Laurea in Giurisprudenza ;

aver ottenuto una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, con un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

non aver compiuto 30 anni di età;

non possedere carichi pendenti o procedimenti penali in corso.

La domanda di ammissione a tale bando di concorso può essere consegnata a mano o trasmessa per via email alla casella cassazione@ giustizia.it entro le ore 14:00 di lunedì 10 settembre 2018.

L'Istituzione/Agenzia: GSA-Agenzia del GNSS europeo situata in Repubblica Ceca a Praga ha bandito un concorso pubblico, per l'assunzione di nuove risorse in qualità di Procurement and Grants Officer ''Responsabile degli appalti e delle sovvenzioni'' (Agente contrattuale – FG IV) in possesso dei corrispettivi titoli di istruzione e requisiti:

Laurea in Giurisprudenza, Economia o simile ;

esperienza maturata nel settore degli appalti pubblici o nelle pratiche di concessione;

eccellente padronanza della lingua inglese sia scritta che parlata.

L'istanza deve pervenire entro le ore 11:59 di lunedì 1 ottobre 2018.

L'Azienda Consortile Agro Solidale di Pagani in provincia di Salerno in Campania ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di una posizione in funzione di Psicologo di categoria D1 a tempo determinato full time. La scadenza di tale bando è fissata per domenica 2 settembre 2018.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia in Lombardia ha aperto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'introduzione di 2 Dirigenti Psicologi di Psicologia, da collocare presso le aree di Vigevano e di Voghera.

La candidatura deve giungere entro giovedì 13 settembre 2018.

L'Azienda Ospedaliera ''Ospedali Riuniti'' di Foggia in Puglia ha decretato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto con il ruolo di Dirigente Psicologo. La procedura selettiva rimane attiva sino a giovedì 20 settembre 2018.

L'Università ''Cà Foscari'' di Venezia in Veneto ha istituito un procedimento di selezione, per titoli, prova pratica e colloquio, per l'arruolamento a tempo indeterminato di un collaboratore Esperto Linguistico di madrelingua dei segni italiana. Il posto è destinato a personale disabile. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro giovedì 13 settembre 2018.

Sempre la medesima Università ha promosso una selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua tedesca, da impiegare nelle eventuali assunzioni con un contratto a tempo determinato. In questo caso, la domanda di adesione deve essere esibita entro domenica 23 settembre 2018. Per ottenere maggiori indicazioni è importante consultare il portale web [VIDEO] della ''Gazzetta Ufficiale''.