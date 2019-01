Annuncio

Sono aperti i casting per prendere parte a un film per la TV dal titolo I Ragazzi dello zecchino, per RAI Fiction, le cui riprese verranno effettuate a Bologna. Sono inoltre aperte le selezioni per il film L'ultima sigaretta, diretto da Alessandro Stevanon e sostenuto dalla Film Commission Vallée d'Aoste.

I Ragazzi dello zecchino

Selezioni in corso per il film per la televisione dal titolo I Ragazzi dello zecchino, per RAI Fiction. Per la realizzazione della pellicola, diretta dal regista Ambrogio Lo Giudice e tutta incentrata sulla nascita del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna, si cercano attualmente due giovanissimi attori, per ruoli da protagonisti.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso un bambino (ruolo: Mimmo) di età scenica compresa tra 8 e 11 anni, e una bambina (ruolo: Caterina) della stessa fascia di età, particolarmente carina.

Entrambi devono essere bolognesi, svegli e dotati di notevole simpatia, senza alcun timore a stare davanti alle telecamere e in grado di cantare bene. Le riprese verranno poi effettuate a Bologna, a partire dalla metà del mese di marzo 2019, per la durata di circa quattro settimane. I genitori dei bambini interessati a partecipare [VIDEO] ai casting, devono inviare la relativa candidatura, indicando i dati del bambino e i propri riferimenti di contatto, e allegando un video di breve durata, contenente una rapida presentazione del bambino e una sua esibizione canora, al seguente indirizzo di posta elettronica: bibicasting@gmail.com. Il video può essere registrato anche tramite cellulare e va inviato in formato scaricabile tramite wetransfer. I soggetti ritenuti interessanti verranno poi convocati per i casting.

L'ultima sigaretta

Per un film dal titolo L'ultima sigaretta, diretto dal regista Alessandro Stevanon, si cercano alcune figure femminili per ruoli principali. Il film è sostenuto dalla Film Commission Vallée d'Aoste. Nello specifico, la richiesta è orientata verso una donna di circa 80 anni ma tuttora energica e in buona forma fisica, una donna intorno ai 40 anni, di struttura fisica media, gran fumatrice, una bambina di circa 10 anni, con modi di fare davvero da 'piccina'. Si precisa che nessuna delle candidate deve parlare con inflessioni dialettali troppo accentuate e che l'età di riferimento è quella scenica, non anagrafica. Infine, la selezionata tra le candidate di circa 40 anni, dovrà fumare anche sul set. Le interessate devono [VIDEO] inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente a due fotografie (in primo piano e a figura intera) e al proprio curriculum artistico-professionale, a: produzione.longneckdoc@gmail.com. La candidatura delle minorenni dovrà essere inoltrata da un genitore o da chi ne fa le veci.