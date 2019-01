Annuncio

Selezioni attualmente aperte per la ricerca di attori e attrici e di figuranti speciali per una serie televisiva prodotta da Bibi Film Tv per la Rai. Sono inoltre in preparazione i casting, che si svolgeranno a breve su convocazione, per la ricerca di attori e attrici, per ruoli da co-protagonisti e ruoli secondari, per il film dal titolo "I Baci di Giuda", tratto dall'omonimo romanzo scritto dal regista del film Umberto Rey.

Una serie televisiva

Per realizzare un'importante serie televisiva prodotta dalla nota casa di produzione Bibi Film Tv e che andrà poi in onda sui canali della Rai, si cercano attori e attrici per piccoli ruoli e figurazioni speciali.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso attori e attrici napoletani, di età compresa tra i 20 e i 65 anni, con domicilio o con appoggio a Roma e/o a Napoli, giovani tra i 18 e i 25 anni, domiciliati a Roma e con una discreta dimestichezza con la pallanuoto; uomini e donne tra i 30 e i 55 anni, di origine ispanica e con domicilio a Roma; un ragazzo di 18 anni, ispanico e domiciliato sempre nella Capitale.

Gli interessati devono [VIDEO] inviare entro l'1 di febbraio 2019 i propri dati personali e di contatto, il proprio curriculum artistico-professionale, alcune fotografie recenti (in parte in primo piano e in parte a figura intera) e, se possibile, uno showreel, a questo indirizzo di posta elettronica: velv.casting @gmail.com.

'I Baci di Giuda'

Per la realizzazione di un interessante film dal titolo "I Baci di Giuda", diretto dal regista Umberto Rey, si cercano attori e attrici per ruoli da co-protagonisti e ruoli secondari. Le riprese del film, tratto dall'omonimo romanzo scritto dal regista, verranno poi effettuate in Puglia. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso uomini e donne con rilevanti esperienze attoriali in ambito cinematografico o teatrale e di età compresa tra 28 e 60 anni.

L'esperienza recitativa dovrà essere documentata in modo alquanto rigoroso e dettagliato nel curriculum da allegare alla propria candidatura. I casting si terranno poi a breve a Bari, presso il Cineporto di Apulia Film Commission, esclusivamente su convocazione. Gli interessati devono inviare [VIDEO] entro il prossimo 26 gennaio la propria candidatura, allegando dati e riferimenti di contatto, nonchè alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: morfeodreamsfilm @gmail.com.