Sono attualmente in corso le selezioni di giovani attori e attrici finalizzate alla realizzazione di una nuova quanto importante serie televisiva prodotta dalla celebre casa di produzione Wildside e tratta dai romanzi di successo scritti da Niccolò Ammaniti. Inoltre proseguono i cast per realizzare alcuni interessanti spettacoli teatrali destinati al mondo dei ragazzi ed a cura della ben nota Compagnia delle Spille che verranno poi messi in scena a Bari e dintorni. In questo caso sono in corso le selezioni di attori.

Una nuova serie televisiva

Per una nuova importante serie televisiva, prodotta dalla nota casa di produzione per cinema e tv Wildside, sono in corso i casting per la ricerca di giovani attori e attrici per ruoli da protagonista.

Nello specifico la richiesta è indirizzata verso ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni e ragazze tra 12 d 16 anni. Si cercano inoltre alcune donne di varia età con la caratteristica particolare di avere una statura superiore a 1, 85. I prossimi casting si terranno venerdì 25 gennaio a Trapani presso Palazzo De Filippi (Largo San Francesco di Paola, 5), dalle ore 10 alle 18, e sabato 26 gennaio a Marsala, presso il Complesso Monumentale San Pietro (Via Ludovico Anselmi Correale, 12, sala 'passaggi e tendenze'), dalle ore 9 alle 12, 30 e dalle 16 alle 19, 30. Gli interessati devono [VIDEO] presentarsi direttamente e i minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da un tutore. La serie televisiva, di cui si sa ancora molto poco, è comunque tratta da uno dei romanzi dello scrittore e sceneggiatore Niccolò Ammaniti.

Spettacoli teatrali per ragazzi

Per realizzare alcuni interessanti spettacoli teatrali destinati ai ragazzi la nota Compagnia delle Spille cerca attori. Le rappresentazioni verranno poi messi in scena dal 25 febbraio al 5 marzo nel capoluogo pugliese. Nello specifico, si cercano due attori di età non superiore a 35 anni, possibilmente automuniti e residenti a Bari e dintorni. Gli interessati devono [VIDEO] presentare la propria personale candidatura inviando entro il prossimo tre febbraio i dati personali, i riferimenti di contatto, il proprio curriculum artistico-professionale e ogni altra documentazione ritengano utile e interessante ai fini di un'accurata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: compagniaspille@gmail.com. Si precisa che occorre indicare in oggetto 'spettacoli a Bari'.