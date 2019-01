Annuncio

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio sono stati resi noti nuovi Concorsi Pubblici per la copertura di personale, in qualità di operatore socio sanitario, infermiere [VIDEO] e ostetrica. I bandi, con scadenza fino al giorno 17 febbraio sono stati pubblicati dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Catanzaro, per la professione di OSS e infermieri e dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (ostetrica).

Assunzione per 102 OSS

Concorso pubblico indetto dall'Azienda Ospedaliero Universitaria 'Mater Domini' di Catanzaro, per la copertura a tempo indeterminato di 102 posti di operatore socio sanitario, di cui 33 posti riservato al personale con contratto a tempo determinato.

Possono partecipare all'avviso i candidati che siano in possesso di suddetti requisiti:

Cittadinanza italiana:

Diploma d'istruzione secondaria di primo grado;

Titolo specifico di Operatore Socio Sanitario.

Presentazione della domanda

Le domande dovranno essere inviate in forma telematica, nel sito aziendale: materdominiaou.it/concorso_oss.html, entro il prossimo 17 febbraio.

All'istanza, i partecipanti devono allegare: la ricevuta della tassa di € 10,00; curriculum formativo e personale; titolo di studio e fotocopia di un documento di riconoscimento. Ricordiamo che Il testo integrale del bando, con l'indicazione di ulteriori requisiti è affisso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, dello scorso 27 novembre, nonché sul sito internet dell'Azienda ospedaliero universitaria: materdominiaou.it/it/avvisi-e-concorsi.html.

Copertura per 65 infermieri

A Catanzaro, l'Azienda Ospedaliero Universitaria 'Mater Domini' ha emanato un avviso pubblico, per l'assunzione di 65 infermieri [VIDEO] con contratto a tempo indeterminato, con riserva di 32 posti al personale con contratto a tempo determinato. Gli aspiranti candidati hanno conseguito i seguenti titoli:

Diploma di laurea di 1° livello di Infermiere;

Oppure, altri titoli afferenti;

Iscrizione al relativo albo professionale.

Domanda di partecipazione

Le istanza dovranno essere consegnate, entro il prossimo 17 febbraio tramite procedura telematica, connettendosi al sito: materdominiaou.it/concorso_oss.html. Oltre alla domanda, gli aspiranti dovranno allegare la ricevuta della tassa di versamento pari a € 10,00 e altri documenti, tra cui il titolo di studio, il curriculum e una copia del proprio documento di identità valido.

Per ulteriori requisiti è possibile reperire il testo integrale del bando, nel sito: materdominiaou.it - 'avvisi e concorsi'.

Avviso pubblico per ostetriche

L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro indice un avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura di 7 posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica a tempo determinato. I candidati devono essere in possesso del:

Diploma di Laurea di 1° livello (L) di Ostetrica;

Iscrizione all’Albo dell’Ordine ove esistente.

Invio della domanda

La domanda di partecipazione all’avviso, deve essere intestata al Direttore Generale dell’Azienda e va inoltrata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per posta elettronica certificata, entro il 22 gennaio. Il bando completo è reperibile, nel sito: aslnapoli1centro.it - 'notizie ed eventi'.